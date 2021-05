Nareszcie - Clubhouse testuje aplikację na Androida

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Clubhouse przestanie być aplikacją niedostępną dla 80% rynku mobilnego na świecie. Trwają już beta testy aplikacji na Androida.

Clubhouse miał bardzo, ale to bardzo dobry start. Aplikacja jest co prawda dostępna wyłącznie na iOS, ale zrobiła tam prawdziwą furorę. Cytując naszego redaktora naczelnego- to taki discord dla boomerów. W pokojach można słuchać poważnych wykładów, czy też rozmawiać (głosowo) na o wiele mniej poważne tematy. Pomaga pewnie fakt, że niektórym brakuje kontaktów międzyludzkich, a jeszcze innych przyciąga pewnie elitarność aplikacji. Jest ona bowiem tylko na zaproszenie.

Na dłuższą metę nie da się jednak funkcjonować bez aplikacji na Androida. To około 80% rynku światowego, a konkurenci już szykują podobne aplikacje na oba systemy operacyjne. Wystarczy spojrzeć na Twitter Spaces czy Mi Talk. Do walki ruszył też Telegram. Nie dziwi zatem pośpiech twórców Clubhouse. Na szczęście ruszyły właśnie beta testy aplikacji na system z zielonym robocikiem. Clubhouse poinformował o tym przy okazji kolejnej aktualizacji na system iOS. Jednocześnie Clubhouse dodał, że więcej użytkowników ze świata Androida będzie mogło cieszyć się aplikacją już za kilka tygodni. Wcześniej pojawił się termin końca maja. Możliwe zatem, że się on sprawdzi.

Zobacz: Clubhouse na Androida już w maju

Zobacz: Dane ponad miliona użytkowników Clubhouse w Internecie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: xda-developers, wł