Tapety na telefon: 8 aplikacji, które dostarczą najładniejsze tapetki

Tapety na telefon, filmy i tła na żywo – to dzięki nim Twój telefon jest wyjątkowy. Jak znaleźć ciekawe tapety z motywem kosmicznym, z naturą, zwierzętami albo przygotowaną specjalnie dla ekranów AMOLED? Przygotowałam zestawienie 8 aplikacji, które w tym pomogą bez żmudnego przekopywania się przez wyniki wyszukiwania Google Images. Dzięki temu masz gwarancję, że znaleziony obraz będzie w wysokiej jakości i będzie świetnie się prezentował na Twoim ekranie.

Resplash – cudowne zdjęcia jako tapety

Cena: 0 zł (opcjonalny abonament). Pobierz z Google Play

Resplash to aplikacja z artystycznym zacięciem. W jej kolekcji jest już ponad milion pięknych zdjęć (z serwisu Usplash) dla jasnego i ciemnego motywu i ciągle przybywa nowych. Tapety są zbierane w kolekcjach tematycznych przez ludzi, a nie przez automati. Co ciekawe, Resplash pozwala nie tylko ustawić zdjęcie jako tapetę, ale też ściągnąć je w pełnej rozdzielczości na telefon do wykorzystania w inny sposób – pozwala na to licencja źródła, czyli portalu Usplash ze zdjęciami stockowymi.

Resplash pozwala także na cykliczną zmianę tapety na pulpicie telefonu. Jeśli zapłacisz za wersję Pro, będziesz mieć więcej ustawień w tym zakresie.

WallCandy – unikatowe tapety, wybrane przez kuratorów

Cena: 0 zł (reklamy). Pobierz z Google Play

WallCandy wbrew pozorom nie proponuje wyłącznie słodziutkich tapet (taka aplikacja jest nieco niżej). Ta usługa dostarcza wyselekcjonowane przez kuratorów obrazy, które można bardzo łatwo ustawić jako tapety na ekranie głównym i na ekranie blokady. Obrazy są oczywiście podzielone na kategorie tematyczne. Ponadto można przeglądać losowo wybrane, najnowsze i najlepsze, wybrane przez obsługę WallCandy spośród tysięcy dostępnych obrazów.

Aplikacja WallCandy pozwala ustawić tapetę na stałe lub automatycznie zmieniać ją co wybrany czas. W ustawieniach można określić, czy mają być wybierane tapety różnego typu, czy tylko dostosowane do ciemnego motywu. WallCandy utrzymuje się z reklam, ale jest przy tym dość łagodna – po prostu wyświetla jedną przed pobraniem tapety.

Backdrops – top tapet abstrakcyjnych

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament lub Google Pass. Pobierz z Google Play

Backdrops to aplikacja dla kochających abstrakcję, nieoczywistą fotografię, pastelowe kolory i proste ilustracje. Znajduje się tu ogromna kolekcja tapet w wysokiej jakości, zatwierdzanych przez społeczność. Nie brak tu tapet dobranych do ekranów AMOLED i ciemnego motywu.

Aplikacja wymaga logowania na konto Google, gdzie będzie przechowywać kolekcję ulubionych. Wersja Pro pozwala odblokować dostęp do specjalnie wybranych kolekcji najlepszych tapet na telefon.

Google Tapety – codziennie inna tapeta, także z Twoich zdjęć

Pobierz za darmo z Google Play

Google Tapety to całkowicie darmowa aplikacja z wyborem tapet, możliwością ustawienia tapety na stałe lub losowania z jednej kategorii. Wiele z tych tapet już widzieliśmy – są obecne na przykład na urządzeniach Motoroli. Tapety są podzielone tematycznie i jest tu kilka naprawdę ciekawych obrazów. Jednak nie to jest siłą aplikacji Google. Można tu wskazać własne zdjęcia i ustawić codzienną zmianę tapety z najcenniejszych wspomnień.

Walldrobe – minimalizm an jasny i ciemny motyw

Cena: 0 zł, wersja PRO za 9,39 zł. Pobierz z Google Play

Walldrobe zawiera kolekcję wspaniałych zdjęć, zrobionych przez fotografów z całego świata. Kolekcja jest niepowtarzalna, ale ma pewien motyw przewodni – spokój. Nie ma tu ani jednej tapety krzykliwej, jest za to mnóstwo obrazów minimalistycznych, stonowanych i bliskich naturze. Walldrobe polecam osobom, które szukają spokoju na ekranach swoich telefonów.

Wykupienie wersji PRO daje dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji, w tym możliwości losowania tapet z wybranej kategorii. Warto dodać, że zdjęcia pochodzą z portalu Unsplash i Walldrobe wykorzystuje to samo konto.

Cute Wallpapers Kawaii – tapetki pełne słodyczy, pand i jednorożców

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Tu od razu wiadomo, czego się spodziewać – słodkich tapet. Cute Wallpapers Kawaii ma sekcje z tapetami minimalistycznymi, na święta, z jedzeniem, z uroczymi buziami i oczywiście z jednorożcami – tego nie mogło zabraknąć. W jej kolekcji jest ponad 600 tapet jasnych i ciemnych. To jedyna aplikacja w przeglądzie, która działa w pełni offline, ale nie zajmuje dużo miejsca – ogromna większość tapet jest przechowywana jako grafika wektorowa. Nie ma tu możliwości cyklicznej zmiany tapety.

Walloop – animowane tapety na żywo na każdą okazję

Cena: 0 zł, reklamy i mikropłatności. Pobierz z Google Play

Waloop to prosta aplikacja z kolekcją animowanych tapet w różnych stylach. Tapety są oczywiście podzielone na kategorie. Jest coś dla fanów anime, neonów, gier wideo, samochodów, pixelartu itp.

Waloop utrzymuje się z reklam i opłat za pobranie tapet. W aplikacji funkcjonuje wewnętrzna waluta – kluczyki. Pobranie tapety kosztuje zawsze ileś kluczyków. Można je zdobyć, płacąc niewielkie kwoty lub oglądając reklamę. Niestety tłumaczenie interfejsu tej aplikacji pozostawia nieco do życzenia, ale aplikacja jest intuicyjna i spełnia swoje zadanie – pozwala przeglądać i ustawiać tapety.

Zedge – tapety, filmy na tło i dzwonki

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Zedge to jedna z popularniejszych apek do personalizacji telefonu. W niej znajdziesz nie tylko tapety o wysokiej rozdzielczości, ale także dzwonki i dźwięki dla powiadomień. Wszystkie zawarte tu media są dostępne za darmo, aczkolwiek aplikacja wyświetla nieco reklam. Można się ich pozbyć, płacąc niewielki abonament.

Zedge ma długą (jak na apkę mobilną) historię i bardzo dużą kolekcję tapet i dźwięków. Jeśli chodzi o tapety, możemy korzystać ze statycznych i animowanych, Jest tu także narzędzie do kadrowania, które pozwala dopasować obraz do ekranu. Oczywiście wszystko zostało podzielone na kolekcje tematyczne: natura, sport, rozrywka, neony, marki, abstrakcja, inspirujące cytaty i tak dalej. Jeśli zdecydujesz się założyć konto, możesz uzbierać sobie kolekcję mediów, która zostanie na tym koncie zapisana. Konto daje jeszcze jedną korzyść – dostęp do wyjątkowych zestawów tapet na różne okazje.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.