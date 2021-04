Instagram sam odfiltruje obraźliwe wiadomości

Instagram szykuje kolejną zmianę. Tak samo jak ukrywanie polubień, i w tym w przypadku zobaczymy daleko idącą dbałość o uczucia użytkowników.

Instagram ostatnio odkurzył swój pomysł z ukrywaniem polubień. Okazuje się, że nie jest to wcale koniec ze zmianami w tym należącym do Facebooka serwisie. Teraz Instagram planuje odświeżyć swój kolejny pomysł sprzed lat. Portal będzie mianowicie automatycznie odsiewać obraźliwe prywatne wiadomości. Wszystko to będzie działało dzięki liście ukrytych zakazanych słów. Funkcję będzie mógł włączyć użytkownik, ale nie byle jaki użytkownik. Przede wszystkim nowa funkcja ma pomóc celebrytom i innym znanym osobom.

Oni dostają najwięcej wiadomości i bardzo często są one obraźliwe. Jednocześnie generują oni duży ruch w serwisie, a co za tym idzie - są cenni dla portalu. W pierwszej kolejności nowa funkcjonalność będzie dostępna właśnie dla nich. Odfiltrowana wiadomość będzie się wyświetlała zamazana, jednak użytkownik dalej będzie mógł ją odczytać jeśli chce. Potem oczywiście może ją zgłosić moderacji jako przykład nękania. Lista zakazanych słów będzie już stworzona wcześniej, będzie ją jednak można personalizować.

Źródło tekstu: the verge, wł