Instagram Lite - lżejsza wersja aplikacji już wkrótce dostępna dla wszystkich

Instagram Lite to lżejsza wersja popularnej aplikacji, która do swojego działania potrzebuje mniej zasobów.

Instagram Lite dostępny jest dla systemu Android i funkcjonalnie nie różni się znacząco od standardowej wersji aplikacji. Twórcy ograniczyli jednak część efektów wizualnych, w tym niektórych cięższych animacji, oraz usunęli niektóre efekty AR. Przerzucili także część obliczeniowych realizowanych bezpośrednio na telefonie na chmurę. W efekcie aplikację udało się odchodzić z 30 MB do raptem 2 MB. Do swojego działania potrzebuje także znacznie mniej danych.

Po co to wszystko? Co prawda w dzisiejszych czasach większość nowych smartfonów radzi sobie z pełną wersją Instagrama z dużym zapasem. Nadal jednak nie brakuje użytkowników korzystających z urządzeń 4-5 letnich, a nawet starszych, szczególnie w krajach rozwijających. To właśnie z myślą o nich powstał Instagram Lite, który - w założeniach - powinien bez problemu działać nawet na telefonach pokroju Samsunga Galaxy S Duos z 2012 roku. Aplikacja przyda się także na obszarach z mocno ograniczonym dostępem do Internetu, gdzie każdy bajt przesłanych danych potrafi być na wagę złota.

Jak zapowiadają twórcy, od dziś z aplikacji Instagram Lite mogą korzystać użytkownicy w ponad 170 krajach. Niestety w polskim Sklepie Play jeszcze jej nie znajdziemy, jednak wkrótce powinno się to zmienić.

Zobacz: Instagram nie chce już, by Reels był gorszą podróbką TikToka

Zobacz: Messenger i Instagram bez niektórych opcji. Facebook je wyłącza z powodu unijnej dyrektywy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Facebook, Unsplash

Źródło tekstu: Facebook