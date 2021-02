Instagram nie chce już, by Reels był gorszą podróbką TikToka

Instagram Reels powstał jako swoista konkurencja dla TikToka. Niestety dla Amerykanów wyszła z tego... słaba podróbka.

Sukces TikToka sprawił, że o podobnych funkcjach zaczęły myśleć wszystkie inne media społecznościowe. Od Snapchata do Instagramu. Ten ostatni wprowadził funkcję Instagram Reels, której zapowiedzi towarzyszyła niezwykła wręcz pompa. Tego typu postępowanie było jednak logiczne - po sukcesie Snapchata różne jego funkcje wprowadził Facebook, Instagram, WhatsApp a nawet... LinkedIn. O ile Snapchat jest bardzo popularny, to w większości krajów jest wyraźnie w tyle za Instagramem. Całkowicie odwrotnie wygląda sytuacja z TikTokiem.

Chińska aplikacja bije Instagram pod względem popularności gdzie tylko się da. Serwis należący do Facebooka pokładał wiele nadziei w funkcji Reels, która w Polsce doczekała się nazwy Rolki. Plan jednak spalił na panewce. Nie tylko TikTok nie stracił wcale na popularności, ale i... przejął Rolki. Duża część treści wrzucana na Rolki była zwykłym filmikiem umieszczonym wcześniej na TikToku. Razem z wielkim symbolem TikToka. A po co korzystać z podróbki, skoro można używać oryginału? Zauważył to też sam Instagram, który wydał nowe wytyczne. Amerykanie zaznaczają, że Reels to miejsce dla kreatywnych nagrań i postara się już nie promować tak często zwykłych kopii z TikToka.

Zobacz: Cała muzyka Universal Music dla TikToka

Zobacz: TikTok pozwoli na łatwe zakupy i zarabianie na linkach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: instagram, wł