TikTok pozwoli na łatwe zakupy i zarabianie na linkach

TikTok zamierza wejść ze swoją aplikacją na kolejny rynek. Tym razem będą to zakupy online.

TikTok to obok WhatsAppa najpopularniejsza aplikacja na świecie. Ostatnio ten drugi stracił impet, jednak tego samego nie sposób powiedzieć o TikToku. Nic dziwnego, że dla chińskiego ByteDance jest to niewyczerpana kopalnia nowych możliwości zarobkowania. Dość logicznym krokiem były zatem zakupy online. Wystarczy, że podczas oglądania jakiegoś filmiku zainspiruje nas jakiś TikToker i voila - klikamy w link i już tylko kilka kliknięć dzieli nas od zakupu. Podobna funkcja działa już w Chinach, gdzie TikTok nosi nazwę Douyin. Drugi największy rynek aplikacja ma w USA, nie dziwota zatem, że teraz przyszedł czas na akurat to państwo. Szczególnie że obecna władza nie ma zastrzeżeń co do TikToka (o równie dużym szczęściu nie może mówić Huawei).

Najważniejsze jest to, że twórcy filmów nie będą musieli podpisywać żadnej umowy z firmami sprzedającymi poszczególne produkty. Będzie to funkcjonować w sposób podobny do swoistego szwedzkiego stołu - każdy twórca będzie wybierał co chce reklamować spośród firm, które będą chciały sprzedawać poprzez TikToka. Po udanej sprzedaży dzięki takiemu linkowi producent wypłaci takiemu użytkownikowi odpowiednie pieniądze.

Źródło tekstu: gizchina, wł