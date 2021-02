Cała muzyka Universal Music dla TikToka

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników TikToka - ByteDance przedłużył umowę z Universal Music.

TikTok to aplikacja, która po prostu musi być na telefonie większości młodzieży w Europie, Azji czy Ameryce Północnej. ByteDance przekształcając aplikację Musical.ly w TikToka stworzył dla siebie prawdziwą górę złota. To już najpopularniejsza (obok WhatsAppa) aplikacja świata, w ostatnich miesiącach z kolei notuje wyraźnie wyższy wzrost niż zielony komunikator Facebooka. Teraz TikTok wydłużył umowę z Universal Music. Dzięki temu wszyscy użytkownicy aplikacji będą mogli korzystać z całego asortymentu Universal Music.

To bardzo opłacalny układ dla Universal, który przyznał, że trendująca piosenka na TikToku automatycznie staje się hitem i zarabia dla grupy naprawdę duże pieniądze. Nic dziwnego, że Universal Music planuje pogłębienie współpracy z TikTokiem. Wydawca zacznie pracować też nad nowymi narzędziami specjalnie dla TikToka. Wszystko to po to, by odkrywać nowe talenty i wspomagać kreatywność. Przedłużenie umowy nie jest zatem niczym zaskakującym - TikTok ma bardzo viralowy potencjał.

Źródło tekstu: universal