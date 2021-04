Google Meet w odświeżonej wersji to bardziej angażujące, inkluzywne i produktywne spotkania

Google ogłosił nowości w swoim komunikatorze Google Meet. Odświeżono interfejs użytkownika, wprowadzono ulepszone funkcje oparte o rozwiązania AI, a także narzędzia, dzięki którym spotkania powinny być bardziej angażujące dla wszystkich uczestników, a czasem nawet zabawne.

Bogatszy interfejs użytkownika zwiększający produktywność i inkluzywność spotkań

Nowe ulepszenia w Meet są w dużej mierze inspirowane opiniami klientów i użytkowników. Począwszy od przyszłego miesiąca, użytkownicy komputerów stacjonarnych i laptopów zobaczą nowy, bogatszy interfejs użytkownika z szeregiem łatwo dostępnych funkcji, które powinny sprawić, że spotkania będą bardziej produktywne i inkluzywne. Nowa wersja komunikatora w przeglądarce obejmuje aktualizacje widoku transmisji wideo, sposobu wyświetlania i prezentowania podczas spotkania oraz wyglądu dolnego paska.

W celu zredukowania poziomu zmęczenia spotkaniami, Google Meet daje więcej kontroli nad tym, jak użytkownicy widzą siebie podczas połączenia. Mogą wybrać, czy widok ich transmisji wideo ma wyświetlać się jako kafelek czy też być ruchomym obrazem, którego rozmiar i położenie można zmieniać. Jeśli użytkownik woli w ogóle siebie nie widzieć, może łatwo zminimalizować widok swojej transmisji i całkowicie ją ukryć. Dodane zostały też ustawienie umożliwiające wyłączenie widoku swojej transmisji we wszystkich rozmowach w ramach Google Meet.

Zobacz: Apple, Google, Facebook i Amazon są zbyt silne - politycy w USA zastanawiają się co zrobić

Zobacz: Google inwestuje w Polsce. W Warszawie uruchomił region Google Cloud

Aby zwiększyć pewność siebie osób prezentujących na spotkaniach, Google ulepszył także opcje przypinania i odpinania treści. Po odczepieniu, kafelek prezentacji ma taki sam rozmiar jak pozostałe kafelki z uczestnikami. Pozwala to zobaczyć więcej osób biorących udział w rozmowie i lepiej monitorować ich reakcje. Ponadto, w nadchodzących miesiącach udostępniona zostanie opcje dostosowywania widoku, w tym możliwość przypinania wielu transmisji wideo. Zapewni to większą elastyczność, pozwalając łączyć na ekranie widok innych rozmówców oraz wyświetlanie treści, dostosowując się do tego, na czym w danej chwili najbardziej użytkownikowi zależy.

Zaktualizowany został również dolny pasek, w celu ułatwienia nawigacji po spotkaniach. Google połączył wszystkie elementy sterujące tak, by były w jednym miejscu. Kody do wdzwaniania się na spotkania, załączniki, lista uczestników, czat i inne elementy znajdują się teraz w prawym dolnym rogu, co ma zapewnić więcej miejsca w pionie dla widoku innych rozmówców i treści. Dolny pasek jest zawsze widoczny, więc użytkownik zawsze zobaczy napisy oraz to, czy jest wyciszony. Przesunięto także przycisk opuszczania spotkania z dala od przycisków aparatu i mikrofonu, aby zapobiec omyłkowemu kliknięciu.

Wysoka jakość i niezawodność spotkań dzięki sztucznej inteligencji

Priorytetem Google Meet jest tworzenie wysokiej jakości doświadczeń spotkań, bez względu na miejsce łączenia i preferowane urządzenie. Gigant z Mountain View stale inwestuje w innowacje, które ulepszają doświadczenia audio i wideo. Dla rozmów wideo prowadzonych z wykorzystaniem komórkowej transmisji danych Google wprowadza w tym miesiącu funkcję Data Saver. Jest to szczególnie ważne w krajach, gdzie koszty pakietów danych mogą być wysokie.

W ubiegłym roku wprowadzono tryb low-light dla aplikacji Meet na urządzenia mobilne, w którym, dzięki sztucznej inteligencji, automatycznie dostosowywana jest jasność wyświetlania, by uczestnicy byli lepiej widoczni w ciemnym otoczeniu. Zbyt dużo światła, na przykład okno za użytkownikiem, przez które wpada światło słoneczne, również może być wyzwaniem dla wielu kamer. Google Meet teraz automatycznie wykrywa sytuację, gdy użytkownik wydaje się niedoświetlony i zwiększa poziom jasności, aby poprawić jego widoczność. Regulacja światła będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Meet w nadchodzących tygodniach.

Google wprowadza dodatkowo kolejną funkcję, która ułatwia skupienie na rozmówcach podczas spotkań. Autozoom, wykorzystując sztuczną inteligencję do powiększania obrazu, pomoże widzieć użytkownika wyraźniej, ustawiając go wprost do kamery. Jeśli się poruszy, Autozoom inteligentnie dostosuje się do jego pozycji, by rozmówca był zawsze dobrze widoczny. Autozoom będzie dostępny dla płatnych użytkowników Google Workspace w nadchodzących miesiącach.

Narzędzia do bardziej angażujących spotkań

W zeszłym miesiącu Google rozpoczął wprowadzanie nowości dla Meet na urządzenia z Androidem i iOS: zmiana tła, Q&A oraz ankiety. W najbliższych tygodniach dodana zostanie możliwość zastąpienia tła filmem wideo, co pomoże w zachowaniu prywatności, a jednocześnie przyniesie więcej frajdy z prowadzonych rozmów. Początkowo będzie można wybrać trzy opcje tła: klasa, impreza i las. Później pojawi się ich więcej.

Ponieważ system hybrydowy, łączący spotkania wirtualne i osobiste, staje się podstawowym systemem pracy, będziemy kontynuować wprowadzanie innowacji do Google Meet, które będą pomagać ludziom w bardziej angażujących, inkluzywnych i produktywnych interakcjach. W ramach misji Google Workspace, którą jest wspieranie przyszłości pracy dostarczając elastyczne, pomocne i pełne innowacji rozwiązania, Google Meet będzie łączyć ludzi niezależnie od miejsca czy sposobu pracy.

– informuje Google

Zobacz: Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 207 zł!

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 49

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Google