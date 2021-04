Apple, Google, Facebook i Amazon są zbyt silne - politycy w USA zastanawiają się co zrobić

Giganci technologiczni są twardym orzechem do zgryzienia dla obu amerykańskich partii politycznych. Kongresmeni powoli posuwają się jednak do wypracowania rozwiązania.

Facebook, Apple, Google czy Amazon mają dużo problemów z władzami poszczególnych państw. Najczęściej dochodzi do tego jednak w Europie, gdzie coraz głośniej słychać nawoływania do ograniczenia monopolu tych firm. Amerykańscy giganci już teraz są zresztą obkładani kolejnymi karami i podatkami. W USA problemy tych firm są o wiele mniejsze, ale tam występują duża symbioza zarządów korporacji i polityków. Na cenzurowanym jest głównie Facebook, do którego zastrzeżenia (chociaż zupełnie inne) mają zarówno Republikanie, jak i Demokraci. Nawet w USA dostrzeżono jednak monopolistyczne zapędy całej czwórki.

Teraz szefowie technologicznych gigantów przechodzą przez cały festiwal przesłuchań. Jednocześnie przesłuchująca ich komisja sporządziła cały zestaw zaleceń dla władz. Niektóre są bardzo łagodne, jak zwiększenie budżetu agencji kontrolujących rynek, inne idą bardzo daleko - na przykład senator Amy Klobuchar nawołuje, by Amazon nie mógł sprzedawać swoich produktów na rynkach, gdzie już działa jako platforma sprzedażowa dla innych. Facebook boi się z kolei przymusowego podziału - stąd swego czasu Instagram i WhatsApp stały się oficjalnie by Facebook. W przypadku Google'a pojawiały się głosy o chociażby konieczności pozbycia się przeglądarki Chrome. Jednocześnie Sundar Pichai, Tim Cook, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg usłyszeli pytania czy Chiny wykradają dane amerykańskich firm. Szefowie Google'a, Apple'a i Amazonu odparli, że nie ma żadnych dowodów by tak się działo. Innego zdania był jedynie Mark Zuckerberg, który odpowiedział, że wszyscy wiedzą, że do tego dochodzi.

Zobacz: Facebook, Instagram i Messenger nie działały przez 20 minut

Zobacz: Amazon w Polsce: Poczta Polska rozwija współpracę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: reuters, scmp, wł