5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 49

Testy na Prawo Jazdy 2021 – nowa wersja testów dla przyszłych kierowców

Cena: 0 zł, 129,90 za całą treść. Pobierz z Google Play

Testy na Prawo Jazdy 2021 to oczywiście aplikacja pomagająca przygotować się do egzaminu teoretycznego i utrwalić wiedzę. Jest tu możliwość wypełnienia próbnego egzaminu, a także ćwiczenia odpowiadania na pytania, które mogą się na egzaminie pojawić. Jest tu także leksykon znaków drogowych. Aplikacja ma nieco literówek w treściach pytań, ale nie przeszkadza to w rozwiązywaniu testów. Ilustracje również są czytelne i przygotowanie do egzaminu powinno przebiegać bezproblemowo.

Ponadto w aplikacji znajduje się sekcja z wykładami teoretycznymi w postaci filmów. Zasadniczo twórcy umieścili tu pełny kurs teoretyczny. Pierwszą lekcję można obejrzeć za darmo, kolejne wymagają opłaty.

Mindy - medytacja, sen muzyka – Z tą apką znajdziesz spokój

Cena: 29,99 zł miesięcznie, 7-dniowy trial. Pobierz z Google Play

Mindy to polska aplikacja dla osób chcących praktykować mindfulness. Nauka potwierdza, że chwila medytacji pozwala zredukować stres, poprawić skupienie, jakość snu i ma mnóstwo innych zalet. Z Mindy można łatwo zacząć praktykę, poznać ją lepiej i ćwiczyć na swoich warunkach. Nie zabrakło statystyk i odznak, ale to w zasadzie standard w tych aplikacjach.

W Goole Play jest niewiele aplikacji mindfulness, które mają narrację do medytacji w języku polskim. Tu nie jest to problem. Co ciekawe, można słuchać głosu prowadzącego, muzyki lub obu na raz. Są też nagrania muzyczne bez narracji, które pomogą skupić się na pracy lub zasnąć. Sprawdziłam kilka z nich, stoją na wysokim poziomie i moim zdaniem są bardzo przyjemne dla ucha i umysłu.

Vanced App – YouTube w tle i bez ograniczeń

Cena: 0 zł, można zapłacić, by pozbyć się reklam. Pobierz z Google Play

Pamiętasz aplikację YouTube Vanced? Polecałam ją w sierpniu, ale już jej nie ma w Google Play. Na jej miejsce wskoczyła Vanced App. To aplikacja pozwalająca oglądać filmy z YouTube w nieco inny sposób, niż w domyślnej aplikacji. Przede wszystkim można puścić dźwięk w tle, a nawet ułożyć sobie listę odtwarzania i słuchać bez sięgania po telefon. Można też oglądać film w okienku podczas robienia czegoś innego na telefonie.

Vanced App nie ma logowania na konto Google, więc trzeba się trochę nagimnastykować, by przenieść listę subskrybowanych kanałów. Niemniej można dodać tu listę wyeksportowaną z YouTube'a i SoundClouda. Subskrypcje można podzielić na foldery, co jest szalenie wygodne – nie ma ryzyka, że pomieszają się nowe wydania muzyczne z podcastami. Pod tym względem Vanced App bije aplikację YouTube'a na głowę.

Aplikacja wyświetla niekiedy reklamy, ale nie robi tego w czasie odtwarzania, więc są one mało inwazyjne.

DeepL Translator – Sprawdź, czy jest lepszy niż Tłumacz Google

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

DeepL Translator to nieoficjalna aplikacja do obsługi fenomenalnego automatycznego tłumacza, wykorzystującego zaawansowany model sztucznej inteligencji. Tłumacz obsługuje kilkadziesiąt języków, w tym oczywiście polski, języki europejskie, chiński, hindi itp. Tłumaczyć można tekst wpisany z klawiatury ekranowej, mówiony (tu do akcji wchodzi rozpoznawanie mowy Google), a także z obrazków i zdjęć. Ta ostatnia metoda ma pewne ograniczenia i nie radzi sobie z każdym typem pisma (miałam problem z chińską instrukcją obsługi). Z kolei syntezator mowy nie radzi sobie m.in. z hebrajskim. Tłumaczenie można skopiować, udostępnić lub odsłuchać.

Aplikacja działa szybko i zapewnia dobry dostęp do modelu DeepL, ale autorzy przesadzili z reklamami i nie dali możliwości ich usunięcia. Szkoda. Niemniej polecam sprawdzić, czy DeepL będzie działał lepiej niż Google Translator. DeepL Translator niestety nie działa offline.

lineNotes – notatnik z widżetami

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

lineNotes to łatwy w obsłudze notes, który pozwala zbierać notatki w folderach i dołączać do nich pliki jako załączniki. Możliwość przenoszenia notatek między folderami i błyskawiczne wyszukiwanie w ich treści to spora zaleta lineNotes. Ponadto aplikację można zabezpieczyć PIN-em i logować się do niej odciskiem palca, jeśli jest skonfigurowany w systemie. Jak w wielu tego typu aplikacjach, w lineNotes można również zmienić domyślny kolor notatki. Sporą zaletą aplikacji jest wybór widżetów do obsługi notatek.

lineNotes wymaga logowania na konto Google, co uważam za pewną niedogodność. Logowanie jest potrzebne również wtedy, gdy synchronizacja z chmurą nie jest włączona. I tu jest haczyk – możliwość synchronizacji notatek z chmurą jest dostępna jako funkcja płatna.

