Masz telefon Xiaomi? Sprawdź, czy dostaniesz MIUI 12.5 w 2Q2021

Firma Xiaomi wprowadziła już interfejs MIUI 2.5 w Chinach, natomiast teraz nastąpiła globalna premiera oprogramowania. Producent podał także listę urządzeń, które otrzymają aktualizację oprogramowania w drugim kwartale tego roku.

MIUI 12.5 to najnowsza wersja interfejsu systemowego, który trafia na pokłady smartfonów Xiaomi. W oprogramowaniu położono silny nacisk na optymalizację systemu. Całkowita przebudowa interfejsu spowodowała, że zużycie procesora zmniejsza się nawet o 22%, a zużycie energii nawet o 15%. To przekłada się na dłuższy czas pracy oraz lepszą wydajność urządzenia - obiecuje Xiaomi.

MIUI 12.5 to także ulepszone działanie gestów, a także możliwość odinstalowania niektórych aplikacji systemowych oraz ukrycie innych. Jest również nowa aplikacja Notes z czterema narzędziami do rysowania i szybkim dostępem do notatek.

Start aktualizacji w 2Q2021

Pierwsze smartfony Xiaomi dostaną nowy interfejs już w drugim kwartale tego roku. W "pierwszej fali" znajdą się następujące modele:

"Druga fala" aktualizacji oprogramowania do MIUI 12.5 obejmie te smartfony:

Źródło tekstu: Xiaomi, fonearena