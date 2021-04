Google inwestuje w Polsce. W Warszawie uruchomił region Google Cloud

Google w Warszawie uruchomił najnowszą część Google Cloud – globalnej sieci, zapewniającej dostęp do chmury obliczeniowej firmom i instytucjom. To 25. ośrodek, ale pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowy region Google Cloud w Warszawie to nic innego jak kolejny element infrastruktury obliczeniowej, zapewniającej dostęp do chmury publicznej klientom. Umieszczenie go w Warszawie to nie tylko świetna wiadomość dla Polski, ale też dla naszych sąsiadów w regionie. Dzięki temu, że centrum danych jest fizycznie blisko, dostęp do Google Cloud będzie dla nich szybszy. Nie bez znaczenia jest też zgodność z polskimi i europejskimi normami. Region Google Cloud w Warszawie znosi wiele barier.

Otwarcie regionu Google Cloud w Warszawie było zapowiadane w 2019 roku. Wtedy też Google podjął strategiczną współpracę z Chmurą Krajową – spółką utworzoną przez Polski Fundusz Rozwoju i PKO BP, by przyspieszyć cyfrową transformację nad Wisłą.

Moment jest doskonały. Pandemia COVID-19 zmusiła wiele organizacji i przedsiębiorstw do cyfryzacji usług i zmiany modelu pracy. Możliwość korzystania z usług Google Cloud z minimalnymi opóźnieniami to kolejne ułatwienie w tym procesie. Skorzystają także klienci tych usług – oni również odczują fizyczną bliskość chmury Google. Już teraz z Google Cloud korzysta PKO BP, UPC Polska, grupa odzieżowa LPP, eSky oraz polskie startupy: Booksy, Brainly i wiele innych.

Co oferuje warszawski region Google Cloud?

W Warszawskim ośrodku znajdują się trzy działające niezależnie strefy dostępowe, połączone siecią. Dzięki temu centrum danych jest zabezpieczone przed zakłóceniami w działaniu usług. Region zapewnia również najwyższej klasy zabezpieczenia. Nie zabrakło zgodności z krajowymi regulacjami w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych.

W chmurze Google przedsiębiorcy i organizacje mogą przechowywać ogromne zbiory danych i analizować je w czasie rzeczywistym. Na wagę złota jest tu obsługa maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji. Klienci Google Cloud już teraz mogą skorzystać z najważniejszych produktów. Jest tu oczywiście silnik Google Kubernetes, App Engine, Compute Engine, Cloud Spanner, Cloud Bigtable oraz BigQuery.

Google niezmiennie będzie inwestował także w specjalistów w Polsce. Nieprzerwanie będą prowadzone programy edukacyjne, kierowane do osób i firm chcących zapoznać się z wykorzystaniem chmury. W 2020 roku Google przeszkolił 15 tysięcy inżynierów i nie zamierza zwalniać. Mali przedsiębiorcy mogą zaś skorzystać z programu Firmy Jutra, w ramach którego Google oferuje im darmowe wsparcie na start. Program ruszył w grudniu 2020 i korzysta z niego już 4,5 tysiąca firm.

Ponadto Google będzie zatrudniać. W marcu firma zapowiedziała, że zamierza powiększyć warszawskie biuro inżynieryjne. Już teraz jest to największe centrum rozwojowe Google Cloud w Europie. W planach jest też rozbudowa siedziby we Wrocławiu. Tam ulokowany zostanie nowy zespół, odpowiedzialny za wdrożenia usług Google Cloud dla największych klientów z całej Europy.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: wł., Google