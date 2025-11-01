Używasz Windowsa? Możesz mieć problem - trwa atak

Pierwsza luka: CVE-2025-24990 – Sterownik Agere Modem

Najpoważniejsza z dwóch odkrytych luk to CVE-2025-24990, która dotyczy „starożytnego” sterownika modemu Agere (ltmdm64.sys). Co czyni to zagrożenie wyjątkowo niebezpiecznym? Sterownik ten jest domyślnie zainstalowany na KAŻDEJ wersji systemu Windows – od starszych wydań aż po Windows Server 2025. No a sam atak działa niezależnie od tego, czy użytkownik posiada rzeczywisty modem, czy nie.

Atakujący mogący uzyskać dostęp do systemu mogą wykorzystać tę lukę do podwyższenia uprawnień do poziomu administratora. Haker zmienia się ze zwykłego użytkownika w administratora systemu, uzyskując pełną kontrolę nad komputerem. Microsoft zdecydował się na radykalne rozwiązanie – całkowicie usunął sterownik z październikowych aktualizacji, zamiast go łatać. To oznacza, że starsze urządzenia z modemami faksowymi bazującymi na chipach Agere przestaną działać po zainstalowaniu aktualizacji.

Druga luka: CVE-2025-59230 – Windows Remote Access Connection Manager

Drugą aktywnie wykorzystywaną luką jest CVE-2025-59230 w Windows Remote Access Connection Manager (RasMan) – usłudze odpowiedzialnej za połączenia dial-up i VPN. To na swój sposób historyczne wydarzenie – po raz pierwszy w historii luka w RasMan jest wykorzystywana jako zero-day przez hakerów.

Podobnie jak CVE-2025-24990, ta podatność pozwala atakującemu podwyższyć uprawnienia do poziomu SYSTEM, uzyskując całkowitą kontrolę nad komputerem. Microsoft zaadresował ponad 20 luk w tym komponencie od stycznia 2022 roku, ale to jest pierwszy raz, gdy luka została wykorzystana w atakach, zanim Microsoft miał szansę ją naprawić.

Obfity w dziury październik