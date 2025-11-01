Sprzęt

OnePlus 15T - to na niego czekasz, miłośniku małych telefonów

OnePlus szykuje się do wprowadzenia na rynek interesującej propozycji dla fanów mniejszych smartfonów. OnePlus 15T, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku, będzie następcą modelu OnePlus 13T, kontynuując tradycję kompaktowych flagowców marki.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 08:45
4
Ten mniejszy telefon, który wszyscy prosili

Specyfikacja techniczna nowego OnePlusa prezentuje się imponująco. Smartfon otrzyma płaski wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala z rozdzielczością 1,5 K oraz technologią LTPS. Urządzenie będzie miało bardzo smukłe, symetryczne ramki, co dodatkowo podkreśli kompaktowy charakter. Sercem nowego flagowca będzie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zapewni wysoką wydajność dla wymagających aplikacji i gier. Urządzenie otrzyma również certyfikat IP68, gwarantujący odporność na kurz i wodę.

Dalsza część tekstu pod wideo

A do tego bateria, która zmiażdży każdego konkurenta

Jeśli chodzi o baterię, OnePlus eksperymentuje z pojemnością powyżej 7000 mAh, co może zaowocować rekordowo długim czasem pracy. Niestety, szczegóły dotyczące aparatu fotograficznego pozostają tajemnicą i raczej poznamy je dopiero bliżej premiery. Warto natomiast zauważyć, że ekran o rozmiarze 6,31 cala pozostaje tym samym, co w poprzednim modelu OnePlus 13T.

Ważnym zagadnieniem pozostaje dostępność geograficzna modelu. OnePlus 13T dostępny był wyłącznie na rynku chińskim, a podobny OnePlus 13s nigdy nie dotarł poza Indie. Społeczność użytkowników ma nadzieję, że producent zmieni strategię dystrybucji i wprowadzi OnePlus 15T do globalnej sprzedaży, umożliwiając dostęp do kompaktowego flagowca konsumentom na całym świecie.

