OnePlus 15T - to na niego czekasz, miłośniku małych telefonów

Ten mniejszy telefon, który wszyscy prosili

Specyfikacja techniczna nowego OnePlusa prezentuje się imponująco. Smartfon otrzyma płaski wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala z rozdzielczością 1,5 K oraz technologią LTPS. Urządzenie będzie miało bardzo smukłe, symetryczne ramki, co dodatkowo podkreśli kompaktowy charakter. Sercem nowego flagowca będzie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zapewni wysoką wydajność dla wymagających aplikacji i gier. Urządzenie otrzyma również certyfikat IP68, gwarantujący odporność na kurz i wodę.

A do tego bateria, która zmiażdży każdego konkurenta

Jeśli chodzi o baterię, OnePlus eksperymentuje z pojemnością powyżej 7000 mAh, co może zaowocować rekordowo długim czasem pracy. Niestety, szczegóły dotyczące aparatu fotograficznego pozostają tajemnicą i raczej poznamy je dopiero bliżej premiery. Warto natomiast zauważyć, że ekran o rozmiarze 6,31 cala pozostaje tym samym, co w poprzednim modelu OnePlus 13T.