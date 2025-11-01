OnePlus 15T - to na niego czekasz, miłośniku małych telefonów
OnePlus szykuje się do wprowadzenia na rynek interesującej propozycji dla fanów mniejszych smartfonów. OnePlus 15T, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku, będzie następcą modelu OnePlus 13T, kontynuując tradycję kompaktowych flagowców marki.
Ten mniejszy telefon, który wszyscy prosili
Specyfikacja techniczna nowego OnePlusa prezentuje się imponująco. Smartfon otrzyma płaski wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala z rozdzielczością 1,5 K oraz technologią LTPS. Urządzenie będzie miało bardzo smukłe, symetryczne ramki, co dodatkowo podkreśli kompaktowy charakter. Sercem nowego flagowca będzie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zapewni wysoką wydajność dla wymagających aplikacji i gier. Urządzenie otrzyma również certyfikat IP68, gwarantujący odporność na kurz i wodę.
A do tego bateria, która zmiażdży każdego konkurenta
Jeśli chodzi o baterię, OnePlus eksperymentuje z pojemnością powyżej 7000 mAh, co może zaowocować rekordowo długim czasem pracy. Niestety, szczegóły dotyczące aparatu fotograficznego pozostają tajemnicą i raczej poznamy je dopiero bliżej premiery. Warto natomiast zauważyć, że ekran o rozmiarze 6,31 cala pozostaje tym samym, co w poprzednim modelu OnePlus 13T.
Ważnym zagadnieniem pozostaje dostępność geograficzna modelu. OnePlus 13T dostępny był wyłącznie na rynku chińskim, a podobny OnePlus 13s nigdy nie dotarł poza Indie. Społeczność użytkowników ma nadzieję, że producent zmieni strategię dystrybucji i wprowadzi OnePlus 15T do globalnej sprzedaży, umożliwiając dostęp do kompaktowego flagowca konsumentom na całym świecie.