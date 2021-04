Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 207 zł!

Przygotowaliśmy dla naszych czytelników wiosenne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo. Aplikacja raz dodana do biblioteki będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można 100 zł.

Hollow Earth - Hardcore Arcade Space

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hollow Earth to klasyczna kosmiczna strzelanka, ale z ciekawym urozmaiceniem. Zamiast lecieć przed siebie, myśliwiec krąży wokół planety z dziurą… a z dziury wylatują wrogowie, których trzeba się pozbyć. Gra podzielona jest na klasyczne misje, nie zabrakło typowych dla gatunku powerupów, potężnych bossów i możliwości strategicznego rozmieszczenia dronów. W Hollow Earth można grać w trybie zręcznościowym, fabularnym albo zająć się wyłącznie bossami, jeden po drugim.

Lazy Sweet Tycoon

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Lazy Sweet Tycoon to gra typu Idle, ale z elementami współzawodnictwa. Warto się nią zainteresować, gdyż nie ma tu żadnych reklam ani mechanizmów pay2win. Tylko czysta, niczym nieprzerwana rozgrywka. Zgodnie z nazwą, gracz wciela się tu w dyrektora fabryki słodyczy (albo nanobotów i rakiet kosmicznych), której celem jest osiągnięcie światowej dominacji. Trzeba dokładnie rozplanować inwestycje, łańcuchy dostaw i eksport, a w czasie rzeczywistym będzie porównywana wydajność fabryki z innymi graczami.

Block Puzzle Classic

Normalna cena: 9,99 zł. Piobierz za darmo z Google Play

Block Puzzle przypomina Tetris, ale ma dwa tryby rozgrywki. Pierwszy, bardziej klasyczny, pozwala układać klocki generowane losowo, a oczywiście pełna linia znika. Drugi to tryb wyzwań ze stałą liczbą klocków, w którym zadaniem gracza jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku.

Perfect Fit Block Puzzle

Normalna cena: 9,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Perfect Fit Block Puzzle to łamigłówka, polegająca na układaniu na planszy dostępnych kształtów. Działa to tak samo, jak Tangram, ale tu klocki są złożone z kolorowych sześciokątów. W grze znajduje się kilkaset poziomów, podzielonych według stopnia trudności, liczby klocków i ich rozmiaru. Ponadto pojawiają się codzienne wyzwania i bonusy za niekorzystanie z podpowiedzi.

Fire and Water – Platformer game

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Fire and Water to gra platformowo-logiczna ze sprytnie zaprojektowanymi poziomami. Fireboy i Watergirl muszą dotrzeć do wskazanych miejsc i muszą przy tym współpracować. Graficznie gra wygląda okropnie, niemniej 45 poziomów pozwala rozruszać szare komórki.

Collect Balls - Ball Picker 3D

Normalna cena: 47,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Collect Balls to banalnie prosta gra zręcznościowa. Celem jest zbieranie wszystkich białych obiektów z użyciem „podkowy”. Wszystko dzieje się w trójwymiarowej przestrzeni. Gra nie ma struktury endless runnera – została podzielona na niezbyt długie poziomy.

Memorize: Learn Korean Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memorize to aplikacja do nauki słówek w języku koreańskim, wykorzystująca klasyczne fiszki. Dzięki Memorize możesz opanować ponad 5,6 tysiąca przydatnych słów i zwrotów, o ile znasz je już po angielsku. Słownictwo zawarte w aplikacji pomoże Ci poznać słownictwo przydatne w podróży, pracy, biznesie i życiu codziennym. Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy, potrzeby utrwalenia konkretnych słówek oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek.

Pro Cam X (HD Camera Pro)

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

ProCam X to aplikacja dla wymagających fotografów mobilnych. Aplikacja daje dostęp do wszystkich funkcji aparatu i pozwala ustawić parametry fotografowania ręcznie. To oznacza, że można ręcznie ustawić ostrość, kontrolować balans bieli, czas otwarcia migawki oraz czułość ISO matrycy. Ponadto są tu różne dodatkowe funkcje, jak możliwość robienia zdjęć seryjnych czy interwałowych, rozpoznawanie twarzy czy samowyzwalacz. Aplikacja daje też możliwość kręcenia filmów z efektami kolorystycznymi i możliwością dopasowania parametrów ręcznie.

Antonyms PRO

Normalna cena: 9,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Antonyms Pro może pomóc w nauce języka angielskiego. To gra polegająca na poznawaniu antonimów, czyli słów oznaczających coś przeciwnego. W grze jest kilka trybów:

prawda i fałsz,

jedna prawidłowa odpowiedź,

zgadywanka (ze słów na ekranie),

znajdowanie par,

ćwiczenie/relaks.

W aplikacji nie ma reklam ani dodatkowych zakupów.

Recover Bin: Restore deleted photos

Normalna cena: 36,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Recover Bin to aplikacja służąca do odzyskiwania skasowanych danych. Jest w stanie odnaleźć zdjęcia, filmy, dokumenty PDF i pliki dźwiękowe, o ile oczywiście miejsce w pamięci, gdzie były przechowywane, nie zostało nadpisane podczas normalnego korzystania z telefonu. Proces jest relatywnie łatwy i można uzyskać podgląd odzyskiwanych plików przed przystąpieniem do właściwego odzyskiwania.

BabyBook Journal - Baby Tracker

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

BabyBook Journal to zaawansowany dziennik dla świeżo upieczonych rodziców. Mozna w nim uzupełniać aktywność i nastroje noworodka, pory karmienia, przewijania, szczepienia i wszystkie istotne dla zdrowia aspekty życia dziecka. Te dane mogą się przydać przy rozpoznawaniu schematów zachowań, a także mogą pomóc przy diagnozowaniu chorób bobasa. Aplikacja ma formę kalendarza, w którym można uzupełniać istotne dane. Ponadto może eksportować dane do innych programów w formacie CSV.

