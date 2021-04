5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 51 na majówkę

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które można pobrać za darmo. W ostatni dzień kwietnia szykujemy się na majówkę.

Stellarium Mobile Free – najlepsza mapa nieba w sklepie Play

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Wieczory są już w miarę ciepłe, pogoda dopisuje, więc gorąco zachęcam do wieczornego obserwowania nieba. Niedawny superksiężyc to tylko jedna z wielu interesujących rzeczy, jakie można tam zaobserwować. Na północnym zachodzie można będzie zobaczyć Merkurego i Wenus, po przeciwnej stronie coraz lepiej widoczne są Jowisz i Saturn. Przy odrobinie szczęścia możesz zobaczyć też błysk Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo sznur satelitów SpaceX Starlink.

Stellarium to najlepsza aplikacja do obserwacji nieba, jaką znajdziemy w Google Play, a tu proponuję jej darmową wersję. To rozbudowane, mobilne planetarium, które pozwoli wszystkim zainteresowanym zorientować się, co widać nad głowami w majówkowy wieczór. Można też przenieść się w dowolne miejsce na Ziemi i zobaczyć, jak tam wygląda nocne niebo. W darmowej wersji Stellarium można zobaczyć obiekty 8. wielkości gwiazdowej, co całkowicie wystarcza do amatorskich obserwacji. Ponadto są tu sztuczne satelity, komety, rendery 3D planet i oznaczenia gwiazdozbiorów, pochodzące z różnych kultur. To wszystko zostało opatrzone prostym interfejsem, dzięki któremu początkujący poradzą sobie z obsługą aplikacji.

W tej wersji można kupić Stellarium Mobile Plus, dającą szersze możliwości obserwacji i więcej obiektów na niebie.

Strava – majówka na rowerze tylko z tą aplikacją

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament 32,99 zł miesięcznie. Pobierz z Google Play

Strava to prawdopodobnie najlepsza aplikacja do rejestrowania tras rowerowych na Androida. Jeśli więc planujesz w czasie majówki wybrać się na wycieczkę rowerową, bardzo ją polecam. Poza tym pozwala rejestrować także bieganie i pływanie, ale tym razem skupię się na rowerach.

Strava pozwala zarejestrować trasę bardzo szczegółowo, przy czym podczas jazdy można korzystać z mapy. Po powrocie do domu można przeanalizować także zmiany wysokości i prędkości, prędkość średnią i tym podobne. To statystyki przydatne także dla osób, które chcą poprawić swoje wyniki. Ponadto można do wycieczki dodać kilka zdjęć i przygotować w ten sposób elegancki wpis na media społecznościowe z mapką i statystykami.

Ponadto Strava ma element społecznościowy. Można śledzić aktywność znajomych z Facebooka, zapisać się do klubu, a także rywalizować z osobami z okolicy. Gdy jeździłam rowerem po Wrocławiu, bardzo lubiłam segmenty – fragmenty tras, na których można się wirtualnie ścigać z innymi i poprawiać własne rekordy. Można też zapisywać sobie trasy do przejechania później i często uczęszczane i na nich śledzić postępy. Dla zaawansowanych są tu też funkcje treningowe, dostępne w abonamencie.

Polskie Szlaki – przewodnik turystyczny po Polsce zupełnie za darmo

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Polskie Szlaki to polska aplikacja turystyczna, zawierająca bazę interesujących miejsc i atrakcji turystycznych (około 8 tysięcy i ciągle przybywa). Gdziekolwiek jesteś, możesz włączyć GPS i znaleźć sobie cel wycieczki, sprawdzić opinie, obejrzeć zdjęcia, mapę i tak dalej. Jeśli szykujesz się do wycieczki samochodowej, możesz też od razu uruchomić nawigację. Ponadto na blogu autorów aplikacji jest sporo wpisów z pomysłami na wycieczki.

Po zalogowaniu się możesz zapisywać interesujące miejsca na liście „do odwiedzenia” i zachować je na później. Warto dodać, że przy wyszukiwaniu atrakcji można korzystać z precyzyjnych filtrów – wszystkie atrakcje w bazie zostały podzielone na 30 kategorii i mają przypisaną jedną z 4 wag. Aplikacja jest ściśle powiązana ze stroną polskieszlaki.pl, gdzie możesz podzielić się też zdjęciami ze swojej wycieczki. Nie zabrakło sekcji z miejscami noclegowymi.

LeafSnap – poznaj sekretne życie roślin

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Jeśli na majówkowym spacerze zauważysz ciekawy kwiat lub liść, LeafSnap pozwoli zidentyfikować tę roślinę. Podstawą tej aplikacji jest sztuczna inteligencja, wytrenowana na zdjęciach kwiatów, liści i owoców. Działa zaskakująco dobrze. Trzeba tylko obejrzeć reklamę przed identyfikacją, ale nie uważam, by było to szczególnie uciążliwe. Przy wynikach znajdziesz też kilka zdjęć, które pozwolą upewnić się, że to na pewno właściwa roślina.

Identyfikowane rośliny możesz zebrać w swoim cyfrowym zielniku. Aplikacja ma polski interfejs, ale nie ma niestety polskich opisów roślin. Tu już trzeba posiłkować się łacińskimi nazwami i wyszukiwarką. To nieco uciążliwe, ale nadal szybsze, niż szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania botaniczne na własną rękę.

Pokémon GO – najpopularniejsza gra AR na świecie na pewno zmusi cię do spaceru

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Długo zastanawiałam się, jaką aplikację jeszcze mogę polecić, by zachęcić czytelników do majówkowego spaceru. Można powiedzieć, że stawiam na pewnik. Pokémon GO to najpopularniejsza gra terenowo-elektroniczna na świecie. Podstawy pewnie są Ci znane – chodzisz po okolicy z telefonem z włączonym GPS i łapiesz Pokemony.

Za grą stoi jednak sporo więcej. Nie chodzi wyłącznie o kolekcjonowanie fantastycznych stworków, ale o dominację frakcji na danym terenie. Podobnie jak w oryginalnych grach, tu także wcielasz się w trenera i rozwijasz umiejętności bojowe Pokémonów. Starcia odbywają się na arenach, rozmieszczonych w interesujących miejscach (Niantic wykorzystuje tu tę samą mapę, co przy rozmieszczeniu portali w Ingress Prime). Zwycięzca na arenie niejako przejmuje na niej władzę. Można też umówić się z innymi graczami na raid i pokonać potężnego Pokémona. Co ważne – wszystko to robimy poza domem, korzystając z dobrej pogody i wolnego poniedziałku 3 maja.

