Google zmienia zasady dla nazw aplikacji w sklepie Google Play

Google ogłasza zmiany w zasadach dotyczących nazewnictwa aplikacji oraz ich ikon w sklepie Google Play. Gdy zostaną wprowadzone, deweloperzy będą musieli się do nich stosować lub ryzykować, że ich produkcje zostaną usunięte.

Sklep Google Play, który debiutował w 2008 roku, zawiera dziś miliony aplikacji, do których dostęp mają użytkownicy w ponad 190 krajach świata. Aby podjąć właściwą decyzję, którą aplikację pobrać, użytkownik musi otrzymać odpowiednią nazwę, a także obrazy, filmy czy opis. Google pracuje nad tym, aby te metadane były tworzone według określonych zasad.

Nowe zasady dla metadanych aplikacji

Ponieważ tytuł, ikona i nazwa aplikacji są najważniejszymi elementami umożliwiającymi odnajdywanie w sklepie Google Play, amerykański gigant przygotowuje się do uruchomienia nowego zestawu zasad, dzięki czemu aplikacje będą lepiej rozpoznawalne. Te nowe zasady to:

ograniczenie długości tytułu aplikacji do 30 znaków,

zakaz używania słów kluczowych, które sugerują skuteczność sklepu, a także promocję w ikonie, tytule czy nazwie dewelopera,

eliminacja elementów graficznych w ikonie aplikacji, które mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

Tytuł, ikona i nazwa dewelopera aplikacji, które nie spełniają nadchodzących zasad, nie będą dozwolone w Google Play. Data wprowadzenia tych zmian nie została jeszcze podana, ale można się tego spodziewać jeszcze w tym roku.

Kilka przykładów niepoprawnych nazw przedstawiają poniższe grafiki. Zaczynamy od tytułu i ikony, które są zgodne z wprowadzanymi zasadami.

A teraz trzy przykłady, jak nie powinno to wyglądać. Niedozwolone będzie sugerowanie, że aplikacja jest "top" lub "best", a także słowa sugerujące promocję czy zachęcające do pobrania. To samo dotyczy nadużywania wielkich liter czy znaków specjalnych, a także emotikon.

Nowe zasady dotyczące opisów aplikacji

Google wprowadzi też nowe wytyczne dotyczące opisów oraz innych zasobów związanych z aplikacją w sklepie Google Play. Będą się one koncentrować na następujących kwestiach:

Czy zasoby dokładnie reprezentują aplikację lub grę?

Czy zasoby w wersji zapoznawczej zawierają wystarczającą ilość informacji, aby pomóc użytkownikom zdecydować, czy zainstalować daną aplikację?

Czy zasoby są wolne od modnych słów, takich jak "darmowe" lub "najlepsze", a zamiast tego koncentrują się na dostarczaniu istotnych informacji o unikalnych aspektach aplikacji lub gry?

Czy zasoby w wersji zapoznawczej są zlokalizowane poprawnie i są łatwe do odczytania?

Powyższe zasady mają zacząć obowiązywać w drugiej połowie 2021 roku.

Źródło tekstu: Google