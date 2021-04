Alphabet prezentuje wyniki Google za Q1 2021 - jest się czym chwalić

Kolejne największe korporacje ogłaszają swoje wyniki finansowe. Teraz nadszedł czas na Alphabet. Google ma się czym chwalić.

Kwiecień tradycyjnie jest miesiącem, w którym najwięksi gracze chwalą się swoimi wynikami finansowymi. Teraz wcale nie jest inaczej. Alphabet, który jest właścicielem Google'a zaprezentował swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021. Okazuje się, że firma zanotowała 55,3 miliarda dolarów przychodu. Jest to wzrost aż o 34% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Aż za 44,68 miliarda dolarów przychodu odpowiadały reklamy. Dla porównania Google Cloud wygenerował 4 miliardy dolarów przychodu. Wpływ z nich wzrósł o 32%.

Zyski operacyjne Alphabetu wyniosły z kolei 17,93 miliarda dolarów. Jest to duży wzrost w stosunku do 6,84 miliarda dolarów rok temu. Tak dobre wyniki sprawiły oczywiście, że od razu urosły akcje Alphabetu. Stojący na czele Google'a i Alphabetu Sundar Pichai stwierdził, że to wszystko dzięki temu, że ludzie jeszcze bardziej zaufali wyszukiwarce Google'a w poszukiwaniu nowej rozrywki i informacji. Jednocześnie firma zadowolona jest z rozwoju swojej oferty dla firm.

Źródło tekstu: alphabet