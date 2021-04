Google pozwoli zmienić nazwę kanału YouTube niezależnie od całego konta Google

Google w końcu posłuchał twórców materiałów wideo, publikowanych w serwisie YouTube. Będą oni teraz mogli zmienić nazwę i obraz w swoim kanale, niezależnie od całego konta Google.

Twórcy filmów i klipów wideo, publikowanych w serwisie YouTube, mieli dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zmianę nazwy kanału czy własnej grafiki. To znaczy mogli obie te rzeczy zmienić, ale miało to wpływ na całe konto Google. Ta sama nazwa była używana na przykład w Gmailu, jako nadawca wiadomości. Nie było to zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ wielu YouTuberów wolałoby używać oryginalnej nazwy w swoim kanale YouTube, a e-maile wysyłać pod swoim rzeczywistym imieniem i nazwiskiem, bez konieczności używania innego konta Google.

Teraz ma to być możliwe. Twórcy będą mogli aktualizować nazwę kanału i obraz w serwisie YouTube, a zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie YouTube'a. Jest jednak jeden haczyk, czy też ograniczenie. Jeśli YouTuber posiada plakietkę weryfikacyjną, po zmianie nazwy straci ten "znaczek" i będzie musiał przejść ponowną weryfikację.

Z nowej funkcji będą mogli korzystać wszyscy, zarówno posiadacze kont osobistych, jak i kont firmowych. W wersji przeglądarkowej serwisu wystarczy przejść na stronę studio.youtube.com, a następnie wybrać z menu po lewej "Dostosowywanie". W aplikacji trzeba będzie dotknąć zdjęcia profilowego oraz wybrać opcję "Twój kanał ", a potem "Edytuj kanał". Przed udostępnieniem opisanych wyżej opcji też można zmienić zdjęcie profilowe i nazwę kanału YouTube, ale będzie to miało wpływ na całe konto Google.

Źródło tekstu: The Verge