Google Pixel 5a 5G będzie miał ten sam układ co Google Pixel 4a 5G

Wygląda na to, że nadchodzący średniopółkowiec Google nie będzie tak godny uwagi, jak chcieliby tego fani serii Pixel. Wszystko przez układ.

Kiedy Google ogłaszał, że miejsce serii Nexus zajmie seria Pixel, za którą już w pełni weźmie się twórca Androida, to w branży zapanował niepokój. Pojawiały się nawet spekulacje, że zagrożeni giganci tacy jak Samsung pomyślą nad własnym systemem. Nie wiadomo czy właśnie te obawy stanęły za tym, że smartfony Google'a nawet nie są za bardzo promowane. Firma jest w czołówce na rynku sprzętu w USA i tak naprawdę tylko tam. Teraz może być jeszcze gorzej.

Okazuje się, że Google Pixel 5a będzie miał układ Snapdragon 765G, czyli dokładnie ten, który widzieliśmy już w przypadku modelu Google Pixel 4a. Ten sam układ ma też Goole Pixel 5. Wychodzi na to, że firma z Kalifornii musi mieć naprawdę duży zapas tych układów w swoich magazynach... Obecnie najlepszym średniopółkowym układem Qualcommu jest Snapdragon 780. Do debiutu nowego telefonu Google'a dojdzie zgodnie z dotychczasowymi informacjami 11 czerwca. W tamtym roku miał to być maj, jednak przez sytuację na świecie premiera opóźniła się wtedy do sierpnia.

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: 9to5google, wł