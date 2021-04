Nawet 8 lat więzienia za znęcanie się na YouTube’ie. Kamerzysta aresztowany

YouTuber znany jako Kamerzysta został aresztowany i najbliższy miesiąc spędzi w więzieniu. Mężczyźnie grozi 8 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie chłopakiem.

Kamerzysta to YouTuber, który początkowo wybił się na współpracy z Lordem Kruszwilem, a z czasem rozpoczął swoją własną działalność jako Kamuś. Niedawno, razem z dwójką znajomych, nagrał on kontrowersyjne wideo (delikatnie mówiąc!), na którym płacili pewnemu chłopakowi za wskakiwanie do śmietnika, jedzenie kocich odchodów i inne oburzające rzeczy. Z oczywistych względów wywołało to sprzeciw mnóstwa osób, tym bardziej, gdy okazało się, że chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie. Wideo zostało usunięte z YouTube'a, a sama sprawa trafiła do prokuratury.

Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy. To wygląda tak, jakbym specjalnie chciał wziąć chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, zachowywał się normalnie, nie powiedział nam o tym. Nie mam za co przepraszać. Nie zrobiliśmy tego celowo i celowo się nie naśmiewaliśmy.

- tłumaczył się Kamerzysta na swoim Instagramie.

Zupełnie inaczej sprawę przedstawił chłopak, nad którym grupa się znęcała. W rozmowie z Onetem zdradził on, że obiecali mu 10 tys. zł za samo zdjęcie koszulki i wejście do sklepu.

Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali.

– mówił w rozmowie z Onetem widoczny na nagraniach chłopak.

Kamerzysta został zatrzymany przez policję. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy, miesięczny areszt. Pozostałe dwie osoby, które brały udział w znęcaniu się nad niepełnosprawnym intelektualnie chłopakiem, mają dozór policyjny.

Trzem zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną, z uwagi na jej stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Co do jednego podejrzanego sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca.

- mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w rozmowie z Radio Szczecin.

Wszystkim trzem osobom grozi maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności. To kolejni już YouTuberzy, którzy weszli w konflikt z prawem. Kilku podobnych twórców spotkała już zasłużona kara i pozostaje mieć nadzieję, że tak samo będzie w tym przypadku.