YouTuber znęcał się nad niepełnosprawnym. Chciał być jak Patryk Vega

Adrian Salwa, znany jako PuszBarber, który razem z Kamerzystą znęcał się nad niepełnosprawnym chłopakiem, wystąpił w programie TVN Uwaga! Starał się wyjaśnić swoje postępowanie i przyznał, że chciał być jak Patryk Vega.

Kilka tygodni temu głośno stało się o jednym z YouTuberów o pseudonimie Kamuś, który wcześniej znany był jako Kamerzysta. Mężczyzna, razem z grupką znajomych, nagrał filmik, na którym płacił pewnemu chłopakowi za wykonywanie upokarzających rzeczy. Okazało się, że chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie i sprawą zajęła się prokuratura. Kamuś trafił do aresztu, a wobec reszty grupy zastosowano dozór policyjnych.

Teraz jeden z nich - Adam PuszBarber Salwa - wystąpił w programie TVN-u, gdzie starał się wyjaśnić swoje postępowanie. Powiedzieć, że wypadł fatalnie, to jak nic nie powiedzieć.

"Chciałem być jak Patryk Vega"

PuszBarber, w rozmowie z dziennikarką, przekonywał, że ludzie muszą rozróżniać scenariusz od rzeczywistości. Jego zdaniem nikogo nie dręczył, ponieważ było jak w filmach. Przyznał, że chciał być jak Patryk Vega, który przecież nie ponosi konsekwencji za to, że ktoś ginie w jego filmach, bo wszyscy wiedzą, że to tylko fikcja. Co więcej, starał się zdystansować od Kamusia, na którego zrzucił całą winę.

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje. Najbardziej krzywdził go Łukasz, to był jego film, jego pomysł. Nie powinienem nigdy dołączyć do tej ekipy. To patologia. Nie ja, oni są patologią.

- powiedział Adam Salwa.

Jakby tego było mało, to YouTuber nie wyraził żadnej skruchy. Jego zdaniem nie ma on za co przepraszać. No cóż... jestem pewny, że sąd dzięki temu na pewno spojrzy na niego przychylniejszym okiem. Cały reportaż możecie obejrzeć na stronie TVN Uwaga!

