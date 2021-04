Google usprawni Asystenta za pomocą funkcji „Guacamole”

Google pracuje nad funkcją Guacamole, która ma usprawnić działanie Asystenta. Nowe rozwiązanie pozwoli wykonać niektóre czynności głosowo bez konieczności rozpoczynania od Hej Google, czy OK Google.

Asystent Google pozwala wykonać wiele działań na smartfonie za pomocą głosu, bez konieczności użycia rąk. Aby rozpocząć korzystanie z tego narzędzia, trzeba na początku powiedzieć "hasło" w rodzaju OK Google lub Hej Google. W niektórych przypadkach to znacznie wydłuża całą operację, na przykład gdy chcemy odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne lub wyciszyć alarm w naszym urządzeniu. To ma się zmienić dzięki nowej funkcji, nad którą pracuje amerykański gigant.

Nowa funkcja otrzymała nazwę Guacamole i, zgodnie z opisem, ma pozwolić wykonać pewne rzeczy szybciej. Szybkie zadania, o których mowa, obejmują między innymi alarmy i połączenia. Gdy budzik w naszym smartfonie zacznie nam przypominać o konieczności obudzenia się i wyjścia z łózka, będziemy mogli powstrzymać jego irytujący dźwięk krótkim "zatrzymaj" czy "drzemka". Podobnie będzie w przypadku odebrania lub odrzucenia połączenia telefonicznego. Nie będzie potrzeby rozpoczynania polecenia od słów OK Google czy Hej Google.

Nowa funkcja Asystenta Google jest obecnie testowana przez pracowników giganta. Nie wiadomo kiedy funkcja Guacamole trafi na rynek konsumencki oraz jak będzie się nazywać w języku polskim.

Źródło tekstu: 9to5google