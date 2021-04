Zdjęcia Google z nowymi narzędziami do edycji

Zdjęcia Google to darmowa aplikacja, za pomocą której możemy przeglądać oraz edytować nasze prace, wykonane za pomocą aparatu fotograficznego smartfonu (i nie tylko). Amerykański gigant dodał do najnowszej wersji dwa nowe narzędzia, służące do wyostrzania i odszumiania zdjęć.

Zdjęcia Google to obowiązkowa pozycja na liście aplikacji wielu użytkowników smartfonów z Androidem. Jest to bardzo dobra przeglądarka do zdjęć, ale jednocześnie dobra usługa do tworzenia kopii zapasowych zdjęć w chmurze oraz udostępniania ich rodzinie lub znajomym. Są tu też takie funkcje, jak automatyczne pokazy slajdów, a także propozycje poprawy naszych prac (które możemy zapisać, jeśli się nam spodobają). Teraz Google dodaje nowe narzędzia służące do edycji zdjęć.

Nowe opcje edycyjne znajdziemy po wejściu do trybu edycji zdjęcia oraz przejściu do zakładki Dostosuj. Nowe narzędzia, Sharpen i Denoise (w polskiej wersji aplikacji zostaną przetłumaczone), będą po prawej stronie paska, prawie na końcu (trzeba przewinąć).

Pierwsze z narzędzi pozwala wyostrzyć rozmazane linie, co zwiększy przejrzystość nieostrych fragmentów zdjęcia. Z kolei odszumianie pozwala pozbyć się tego na ogół niepożądanego efektu lub chociaż sprawić, by nie rzucał się w oczy. Tu trzeba zachować umiar i równowagę, ponieważ możemy przy okazji stracić niektóre szczegóły ze zdjęć.

Aby móc skorzystać z nowych narzędzi, trzeba zaktualizować Zdjęcia Google do najnowszej wersji (5.39).

