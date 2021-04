Ze smartfonu z HMS już zamówisz jedzenie. Aplikacja Bolt Food zintegrowana z oprogramowaniem Huawei

Huawei krok po kroku rozbudowuje portfolio aplikacji dostępnych nie tylko w sklepie AppGallery, ale także z własnym oprogramowaniem HMS. Teraz do tej listy dołączył Bolt Food, jedna z najpopularniejszych w Europie aplikacji do zamawiania jedzenia z dostawą.

Jak podkreśla Huawei, to pierwsza tego typu aplikacja, która została zintegrowana z HMS na poziomie regionalnym i jest dostępna dla użytkowników w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich.

Dostępne na naszym rynku urządzenia Huawei oparte o HMS to smartfony z serii Mate 40, P40 i Mate 30, modele Y6p, Y5p i P smart 2021, składany smartfon Mate Xs, a także tablety – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8.

Zobacz: Żappka dostępna w Huawei AppGallery. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z HMS

Bolt Food jest jedną z najpopularniejszych w Europie aplikacji do zamawiania jedzenia, oferującą dostawy w konkurencyjnych cenach w porównaniu do innych aplikacji tego typu. Od lipca zeszłego roku, w AppGallery dostępna jest aplikacja do zamawiania przejazdów Bolt, również zintegrowana z HMS – od tamtej pory pobrano ją lub zaktualizowano za pośrednictwem AppGallery aż 4 miliony razy. Z aplikacji Bolt można korzystać w ponad 40 krajach świata.

W AppGallery dostępnych jest ponad 1000 lokalnych aplikacji, a biblioteka aplikacji w języku polskim liczy już 8000. W skali świata, w sklepie znajduje się ponad 134 tysiące aplikacji, a każdego miesiąca ze sklepu korzysta globalnie ponad 730 milionów aktywnych użytkowników.

Zobacz: Sklep APKPure został zainfekowany trojanem. Użytkownicy Huawei z HMS – to może być wasz problem

Zobacz: Do Huawei AppGallery trafiła aplikacja Mój Tauron. Jest ona zintegrowana z usługami HMS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Huawei