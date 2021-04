Harmony OS 2.0 na pokładzie telefonu Huawei Mate X2 [wideo]

Huawei pracuje nad własnym systemem operacyjnym Harmony OS, który trafi między innymi na pokłady smartfonów tego chińskiego producenta. W serwisie YouTube można obejrzeć film, który pokazuje, jak nowe oprogramowanie wygląda na pokładzie składanego smartfonu Huawei Mate X2.

Wiele redakcji okrzyknęło smarfon Huawei Mate X2 najlepszym "składakiem", jaki trafił na rynek. A teraz możemy się przekonać, jak wygląda to urządzenie z systemem Harmony OS 2.0 na pokładzie. Oprogramowanie to znajduje się w końcowej fazie rozwoju i do czerwca tego roku ma trafić do użytkowników.

System Harmony OS 2.0 na pokładzie Mate'a X2 pokazuje film na YouTube. Łatwo tu zauważyć, że system operacyjny firmy Huawei jest bardzo podobny do Androida, co nie powinno nikogo dziwić. Jakiś czas temu ujawniono, że bazuje na mobilnym systemie Google'a. Podobny jest pasek powiadomień czy układ ikon. Są też oczywiście różnice, na przykład nowy system widżetów z obsługą gestów. Więcej zobaczycie na dołączonym poniżej filmie.

Źródło tekstu: CREATOR STUDIO (YouTube), GSMArena