Huawei Mate 40 Pro i Mate X2 z wersjami 4G

Huawei był na dobrej drodze do zostania największym producentem smartfonów na świecie, a nawet przez jeden kwartał był na tej pozycji. Poza Chinami jednak ciężko jest namówić klientów do smartfonów bez usług Google'a. Nie dziwi zatem, że większość telefonów wychodzi na duży i chłonny rynek Państwa Środka. Niedługo pojawią się tam wersje 4G ostatnich flagowców Huaweia. Modele już teraz pojawiły się na stronie internetowej chińskiej firmy.

Wygląda na to, że specyfikacja techniczna Mate'a 40 Pro i Mate'a X2 będzie... dokładnie taka sama. Jedyne co się będzie różniło to brak łączności 5G. Oczywistym jest zatem, że nowy wariant smartfonu będzie też zwyczajnie tańszy. W Chinach rozwój 5G jest na poziomie, o którym w Europie możemy pomarzyć, jednak jak widać nawet tam jest wystarczająco klientów, którym starczy łączność 5G. Nawet wśród klienteli wybierającej smartfony z najwyższej półki. Niestety, Huawei nie zdradził jeszcze cen ani daty debiutu kolejnych wariantów swoich smartfonów. Nie wiadomo też czy pojawią się one poza Chinami.

