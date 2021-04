Huawei chce, by HarmonyOS trafił w tym roku na 300 milionów urządzeń

HarmonyOS ma zastąpić Androida na produktach firmy Huawei. Chiński producent chce, by oprogramowanie to jeszcze w 2021 roku trafiło na pokłady 300 milionów urządzeń mobilnych.

Dr Wang Chenglu, prezes działu Software Engineering w Huawei Consumer BG, przedstawił najbliższą przyszłość urządzeń mobilnych oraz urządzeń typu IoT. W swoim wystąpieniu nawoływał wszystkich graczy rynkowych do współpracy na rzecz zbudowania dobrze prosperującego, nowego ekosystemu.

Technlogia zmienia to, jak żyjemy i o czym marzymy

Według dr Wanga, branża mobilnego Internetu, w centrum której znajdują się smartfony, znalazła się obecnie pod ogromną presją. Od 2018 roku maleje eksport smartfonów – w 2020 roku odnotowano spadek rok do roku o około 6%. Ponadto średni czas, jaki konsumenci spędzają na swoich telefonach każdego dnia, pozostał na poziomie od czterech do pięciu godzin od 2018 roku, co wskazuje, że branża osiągnęła punkt krytyczny i musi przejść radykalną zmianę.

Technologie mają moc zmieniania świata. Kiedy byłem dzieckiem, moim marzeniem było móc oglądać filmy w domu, a teraz jest to możliwe z dowolnego miejsca na świecie. Gwałtowny rozwój mobilnego Internetu dał początek płatnościom bezgotówkowym czy zakupom online, które głęboko zmieniły nasze życie. Nasze dążenie do innowacji nigdy się jednak nie kończy

– powiedział dr Wang Chenglu

Jakie są więc możliwości rozwoju w następnych latach? Ponieważ użytkownicy posiadają coraz więcej inteligentnych urządzeń, trzeba umożliwić tym urządzeniom bardziej efektywną współpracę zamiast działania w swego rodzaju wyizolowanych ekosystemach. Wang przekonywał, że muszą one tak jak ludzie komunikować się swobodnie między sobą. Celem jest urzeczywistnienie wszechobecnej łączności i przekształcenie wielu urządzeń w jednego inteligentnego asystenta.

Przykładem realizacji tej wizji może być sytuacja, w której nasz smartwatch wykrywa, że użytkownik zasnął, a kolejne urządzenia dostosowują otoczenie do tej sytuacji. Światła w pokoju automatycznie się wyłączą, a klimatyzator dostosuje temperaturę, aby stworzyć komfortowe warunki do spania. Sprzęt do ćwiczeń połączony z urządzeniem typu wearable może służyć z kolei jako osobisty trener, dostarczając eksperckich wskazówek dotyczących ćwiczeń i to w czasie rzeczywistym

– tłumaczył Wang

Według Wanga, wyzwaniem jest znalezienie wspólnego języka dla urządzeń mobilnych. Ponieważ różne urządzenia działają na różnych systemach operacyjnych, trudno jest je połączyć, nie mówiąc już o osiągnięciu wspólnej mocy obliczeniowej i inteligencji maszynowej. Aby zrealizować wizję w pełni połączonego świata, urządzenia muszą komunikować się w jednym wspólnym języku.

HarmonyOS – wspólny język, wspólna komunikacja

Huawei chwali się, że ma w swoich rękach rozwiązanie tego wyzwania. Ma nim być system operacyjny HarmonyOS, który umożliwi różnym inteligentnym urządzeniom łączenie się i swobodną współpracę. Dr Wang przekonywał, że celem Huawei jest, by HarmonyOS działał na 300 milionach urządzeń mobilnych jeszcze 2021 roku. Chińska firma cieszy się ze współpracy z partnerami, co powinno pozwolić na stworzenie solidnego ekosystemu wokół HarmonyOS. Dzięki temu więcej osób będzie mogło zrealizować swoje marzenia dzięki technologii, a życie konsumentów stanie się prostsze.

