Huawei Band 6 oficjalnie debiutuje

Huawei wprowadził do swojej oferty najnowszą opaskę sportową. Tym razem jest to Huawei Band 6.

Ostatnio swoją kolejną opaskę zaprezentował chiński Xiaomi. Smart Band 6 szybko doczekał się odpowiedzi innej chińskiej firmy - Huaweia. Jednocześnie producent zdecydował się pominąć opaskę Band 5. Zwykle firmy z tamtego rejonu świata jeśli już coś pomijają - to jest to kojarząca się tam ze śmiercią cyfra cztery. Huawei band 4 zadebiutował jednak w 2019 i tamten model coraz bardziej domagał się następcy. Różnicę widać od razu. Huawei Band 6 ma wyświetlacz o przekątnej 1,47 cala. Poprzednik miał 0,96. Nowy wyświetlacz jest zatem większy o 148%. Wcześniej otrzymaliśmy wyświetlacz LCD, teraz jest to OLED.

Huawei zapewnia też, że jego nowa opaska może działać na jednym ładowaniu nawet dwa tygodnie, a ledwie pięć minut ładowania zapewni nam dwa dni działania. Opaska pomoże monitorować cztery fazy snu i udzieli ponad dwustu porad na temat ulepszenia jakości spania. Producent zadbał też o śledzenie aż 96 różnych aktywności sportowych. Nie zabraknie oczywiście mierzenia pulsu czy też saturacji krwi. Opaska już trafiła do Malezji, gdzie kosztuje ona 219 ringgitów, czyli około 206 złotych.

Źródło tekstu: shop huawei.my, wł