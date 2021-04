Huawei P50 Pro: tak mógłby wyglądać nowy flagowiec chińskiego producenta

Wciąż czekamy na premierę nowych flagowych smartfonów firmy Huawei z serii P50. Wśród nich znajdzie się między innymi model P50 Pro, który - podobnie jak pozostałe modele - ma mieć przeprojektowany design.

Kolejna seria flagowych smartfonów firmy Huawei przyniesie, jak zwykle, nowości w zakresie fotografii mobilnej, ale także zupełnie nowy wygląd. Grafika Jermaine Smit (Concept Creator) stworzył swoją wizję jednego z nadchodzących urządzeń, modelu P50 Pro. Na stworzonych przez niego renderach, opublikowanych w serwisie LetsGoDigital, możemy zobaczyć niemal bezramkowy, wygięty na bokach ekran z małym, pojedynczym otworem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego oraz dużą "wyspę" fotograficzną z tyłu, w której dominuje obiektyw głównego aparatu fotograficznego. Według ostatnich doniesień, ma się pod nim kryć czujnik firmy Sony o przekątnej wynoszącej aż 1 cal. W komplecie będzie też aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy,

Nowy flagowiec ma być napędzany chipsetem Kirin 9000, który zadebiutował w 2020 roku, razem z serią Mate 40. Zapewni on urządzeniu bardzo wysoką wydajność oraz płynne działanie wszystkiego, co na nim zainstalujemy, a także możliwość korzystania z sieci 5G. Nie powinno też zabraknąć głośników stereo oraz diody podczerwieni.

Kiedy premiera?

Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje niejednoznaczna. Smartfony z serii P50 miały zostać pierwotnie pokazane już w marcu tego roku, ale wydarzenie to zostało przesunięte. Pojawił się termin 27 kwietnia 2021 roku, jednak i on nie jest pewny, ponieważ w niektórych raportach podano maj, a nawet czerwiec tego roku. Wszystko przez opóźnienia w łańcuchu dostaw, z którymi boryka się Huawei. Pozostaje więc cierpliwie czekać, aż to wydarzenie nadejdzie.

