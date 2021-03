Tak będzie wyglądać Huawei P50 Pro

Już niedługo pojawi się kolejna odsłona flagowca Huaweia. Teraz dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądać nowy Huawei P50 Pro.

Najnowszy flagowiec Huaweia zgodnie z pierwotnymi planami miał zadebiutować pod koniec marca. Nie wiemy jeszcze, czy chińskiej marce uda się wypełnić plany co do joty. Ostatnie doniesienia mówiły, że telefon może być opóźniony przez problemy w łańcuchu dostaw. Niestety, ale w tej kwestii problemy ma coraz więcej firm. Od Qualcomma do Huaweia. Teraz jednak poznaliśmy wygląd nadchodzących smartfonów Huawei P50 Pro.

Pierwszym co rzuca się w oczy jest olbrzymia wręcz wyspa z aparatem głównym. Huawei zawsze słynął z tego, że jego smartfony są naprawdę najwyższej klasy jeśli chodzi o fotografię, tym ciekawsze jest zatem to, co czeka nas tym razem. Chińczycy nie wymyślili takiej wyspy wyłącznie z powodów wzornictwa. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Widzimy też wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala oraz lekko zakrzywione brzegi. Telefon będzie cienki, a ramki bardzo wąskie. Pod względem technicznym możemy się spodziewać Kirina 9000. Powinien to być pierwszy smartfon z systemem operacyjnym HarmonyOS.

Zobacz: Huawei Petal Search coraz popularniejszy poza Chinami

Zobacz: Huawei MatePad Pro 2 pojawi się w kwietniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: onleaks / voice