Huawei Petal Search coraz popularniejszy poza Chinami

Pierwsza z autorskich aplikacji Huaweia tworzących serię Petal jest coraz popularniejsza także poza ojczyzną firmy. Chińczycy mają jednak bardzo ambitne założenia.

Odcięcie Huaweia od usług Google tylko przyspieszyło rozmaite procesy, które już wcześniej zachodziły w chińskiej firmie. Prace nad HarmonyOS trwały już wcześniej, tak samo jak pomysł tworzenia własnego zestawu aplikacji alternatywnych wobec oferty Google'a. Największą uwagę Huawei poświęcił wyszukiwarce. O ile w Chinach jest to po prostu wyszukiwarka, taka sama jak wszystkie inne, tak w Europie i reszcie świata wygląda to nieco inaczej. Tutaj najważniejsza jest funkcja wyszukiwania aplikacji, których nie znajdziemy w autorskim sklepie Huaweia, czyli Huawei AppGallery.

Huawei postawił sobie za cel, by do końca roku poza Chinami z wyszukiwarki Petal korzystało 60 milionów osób. Do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem, już teraz jest to 18 milionów użytkowników. W Europie stałych użytkowników są cztery miliony. Atrakcyjność wszystkich aplikacji z pakietu Petal wzrośnie, kiedy wszystkie ujrzą światło dzienne. Poza wyszukiwarką i nawigacją będą m.in. tłumacz, klawiatura czy asystent. Huawei testuje też własna usługę pocztową.

Źródło tekstu: gsmarena, wł