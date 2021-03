Huawei szykuje Petal Keyboard, Petal Vision i Petal Assistant

Huawei zamierza stworzyć z aplikacji Petal prawdziwą alternatywę wobec analogicznych usług Google. Chińczycy pracują nad kolejnymi aplikacjami z tej serii.

Co widzimy w logotypie Huaweia? Symbol chińskiej firmy nieprzypadkowo składa się z płatków. Znak Hua (华) może bowiem znaczyć zarówno Chiny, jak i kwiat. Pierwszym płatkiem była aplikacja Petal Search. Pozwala ona na wyszukanie odpowiedniej aplikacji i w różnych sklepach z aplikacjami i w ten sposób pomaga poradzić sobie bez Google Play. Potem dołączyła nawigacja Petal Maps - alternatywa dla map Google. Huawei testuje również usługę pocztową Petal Mail oraz pracuje nad tłumaczem Petal Translate.

Ten ostatni może być szczególnie ciekawy dla uczących się języków azjatyckich. Będą go przecież tworzyli ludzie z właśnie tego rejonu świata. To jednak nie jest koniec. Okazuje się, że Huawei szykuje kolejne aplikacje z serii Petal. Możemy się zatem spodziewać Petal Vision, Petal Assistant oraz Petal Keyboard. Wygląda zatem na to, że Huawei zamierza stworzyć całkowitą alternatywę dla aplikacji Google. To bardzo logiczny ruch ze strony producenta sprzętu. Nam zostaje czekać na efekty tych prac.

Zobacz: Huawei ma najwięcej patentów 5G

Zobacz: Nowe telewizory Huawei Smart Screen 25 marca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: huaweicentral, wł