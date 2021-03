Huawei P50: tylko dwa wielkie aparaty, za to z jednocalową matrycą

Wczoraj w sieci pojawiły się rendery przedstawiające nadchodzący smartfon Huawei P50 Pro. Dziś wypłynęły grafiki z drugim modelem z tej serii – podstawowym wariantem Huawei P50. Obydwa powinny mieć swoją premierę w najbliższych tygodniach.

Zobacz: Tak będzie wyglądać Huawei P50 Pro

Grafiki przedstawiające podstawowy wariant Huawei P50 zaprezentował w serwisie Voice @onleaks, który odpowiada też za upublicznienie renderów modelu P50 Pro. O ile specyfikacja Huaweia P50 wciąż pozostaje głównie w sferze domysłów, to z przedstawionych materiałów graficznych można wysnuć kilka ciekawych wniosków.

Huawei P50 będzie miał tylny panel wykonany ze szkła, standardową metalową ramkę z boku i w porównaniu do modelu Pro jego konstrukcja jest prostsza, mniej premium. Ekran jest całkiem płaski (w Pro jest lekko zaokrąglony) i ma przekątna 6,3 cala. W górnej części wyświetlacza znajduje się dziurka na aparat selfie i czego nie widać – w dolną część wkomponowany został ekranowy czytnik linii papilarnych.

Według @onleaks wymiary obudowy Huawei P50 to 156,7 x 74 x 8,3 mm ze zgrubieniem 10,6 mm w miejscu aparatów. Nowy model będzie więc dłuższy (o 7,8 mm) i szerszy (o 2,9 mm) niż jego bezpośredni poprzednik P40. Na obudowie nie widać portu audio 3,5 mm ani emitera podczerwieni, za to można dostrzec trzy mikrofony, port USB C i grill głośnika. W górnej części ramki znajduje się drugi grill z głośnikiem, zapewne więc będą pracować w układzie stereo.

Największe zdziwienie budzi wyspa aparatów. Widać tam tylko dwa duże obiektywy, podobnie jak w Huaweiu P50 Pro. Są większe niż w innych smartfonach, a do tego według pojawiających się doniesień, w obydwu P50 zastosowana zostanie matryca o rozmiarze aż 1 cala (Sony IMX800). Tak duży czujnik znalazłby się w smartfonach po raz pierwszy, a w połączeniu z sugerowanymi przez rendery dużymi obiektywami telefony Huawei mogłyby zaoferować ponadprzeciętne możliwości fotograficzne.

Zobacz: Huawei P50: premiera już w marcu

Zobacz: Huawei P50 będzie miał wersje i z Androidem, i z HarmonyOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Voice

Źródło tekstu: @onleaks (Voice)