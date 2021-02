Huawei P50: premiera już w marcu

Nowy przeciek zdradza datę premiery wyczekiwanej rodziny Huawei P50. Jeśli się potwierdzi, nowe smartfony zobaczymy już pod koniec marca.

Nowych informacji na temat nadchodzących urządzeń Huawei dostarcza @RODENT950, jeden z użytkowników Twittera specjalizujących się w publikowaniu przecieków na temat smartfonów. W swoim wpisie sugeruje on, że premiera urządzeń miałaby nastąpić 26-28 marca, czyli w ostatni weekend miesiąca. Aktualnie wszystkie przygotowania mają być na ostatniej prostej, a telefon jest gotowy, by wejść do masowej produkcji.

Przeciek zdradza nam jeszcze kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim zmieni się nieco schemat nazewniczy w ramach flagowej rodziny producent. Huawei zrezygnuje z wariantu Lite, a jego miejsce zajmie po prostu Huawei P50 z procesorem Kirin 9000E. Idąc za ciosem model P50 Pro zajmie miejsce wariantu standardowego, a P50 Pro+ dotychczasowego wariantu. Obydwa mają być wyposażone we flagowego Kirina 9000.

Oprócz tego zupełnie nowy ma być design smartfonów. Urządzenia otrzymają też nowy układ aparatów, wysokiej klasy wyświetlacz (prawdopodobnie OLED) oraz bliżej niesprecyzowane funkcje gamingowe.

Oczywiście do przedstawionych informacji warto podejść z odpowiednią rezerwą, przynajmniej do czasu, aż nie uda się ich potwierdzić za pośrednictwem innych źródeł. Na szczęście jeśli informacje o dacie premiery okażą się prawdziwe, nie będziemy musieli na to zbyt długo czekać.

