Huawei pracuje nad konsolą i laptopami dla graczy?

Wygląda na to, że Huawei chce ugryźć swój kawałek tortu o nazwie gaming. Chińska marka podobno pracuje już nad konsolą do gier oraz laptopami dla graczy.

Według plotek Huawei zamierza szturmem wejść na rynek sprzętów dla graczy. Chińska marka prawdopodobnie pracuje już nie tylko nad laptopami dla graczy, które wydają się naturalnym uzupełnieniem obecnego portfolio, ale także konsolą do gier, zdolną do konkurowania z PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Jako pierwsze do sprzedaży mają trafić gamingowe laptopy, które - nie ma co się oszukiwać - są dużo łatwiejsze do zaprojektowania i wyprodukowania niż całkowicie nowa konsola do gier.

Zarówno laptopy dla graczy, jak i konsola nie byłyby pierwszą próbą Huawei na rynku gamingowym. Wcześniej, chociaż pod marką Honor, zaprezentowała ona komputer o nazwie Hunter V700, który był bezpośrednio skierowany do graczy. Jednak submarka została sprzedana Shenzhen Zhixin New Information Technology, więc nowe modele powinny powstać już z logo Huaweia. Jeśli chodzi o konsolę, to takową Chińczycy również już mieli w swojej ofercie. W 2014 roku zaprezentowali urządzenie o nazwie Tron, które wyposażone było w układ NVIDIA Tegra 4 oraz system Android 4.2 JellyBean.

Huawei dzisiaj jest ogromną marką, która znana jest na całym świecie. Stworzenie całkowicie nowej konsoli na rynku, który zdominowany jest przez trzech graczy, nie jest zadaniem łatwym, ale wydaje się w zasięgu Chińczyków. Największą trudnością będzie przekonanie deweloperów, aby stworzyli gry na nową platformę. Chociaż jest spora szansa, że urządzenie będzie oparte na Androidzie. Ewentualne daty premiery laptopów i konsoli nie są znane. No i pamiętajcie, że na razie to tylko plotki.

Źródło tekstu: KitGuru