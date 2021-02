Huawei P40 Lite nie dostanie EMUI 11

Niestety potwierdziły się dotychczasowe przypuszczenia na temat aktualizacji Huaweia P40 Lite do EMUI 11. Smartfon nie otrzyma uaktalnienia.

Huawei zawsze trzymał dobry poziom jeśli chodzi o modele z serii P oraz Mate. Huawei P30 Pro nawet zdobył u nas tytuł najlepszego smartfonu 2019. Oczywiście za jakość trzeba płacić. Ceny jednak wyraźnie spadły wraz z utratą przez Huaweia usług Google. Nic zresztą dziwnego - chiński producent musiał jakoś zrekompensować to potencjalnym klientom. Huawei P40 Lite został wydelegowany do walki o segment budżetowy. Oficjalnie miał kosztować więcej, jednak trafił do wiecznej promocji za 999 złotych. Oferował tym samym jedną z lepszych specyfikacji w tym poziomie cenowym. Niestety, okazuje się, że zeszłoroczny smartfon Huaweia nie dostanie aktualizacji do EMUI 11.

To zresztą ostatnia duża wersja nakładki EMUI przed oficjalnym przejściem na system operacyjny HarmonyOS. Tak wynika z oficjalnych informacji udzielonych przez saudyjski oddział Huaweia. Aktualizacji nie dostanie zatem ani europejski Huawei P40 Lite, ani azjatycki Huawei Nova 7i, ani chiński Huawei Nova 6 SE. To wszystko różne nazwy tego samego smartfonu na różnych rynkach. To zresztą częsty zwyczaj u różnych producentów, by ten sam telefon pokazywać pod różnymi nazwami.

