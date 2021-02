Huawei: darmowa folia na ekran i zniżka na naprawę

Huawei przygotował koleiną już promocję z okazji walentynek. Tym razem oferta dotyczy usług serwisowych. Przez dwa dni, od 12 do 13 lutego, klienci mogą skorzystać ze zniżki 100 zł na naprawy pogwarancyjne oraz otrzymać darmową folię ochronną na wyświetlacz. Na każdego, kto odda w tych dniach urządzenie do naprawy, czeka także słodki upominek.

Każdy, kto przyniesie do jednego z serwisów Huawei w całej Polsce urządzenie do naprawy, otrzyma 100 zł zniżki na naprawę pogwarancyjną. Urządzenie można również wysłać do serwisu korzystając z bezpłatnej usługi door-to-door, która pozwala zamówić kuriera na dowolny adres w celu przekazania urządzenia do serwisu oraz obejmuje zwrot naprawionego urządzenia do właściciela tą samą drogą.

Każde urządzenie zostaje po naprawie wyczyszczone i zdezynfekowane przed wydaniem lub odesłaniem go do właściciela.

Klienci serwisu Huawei mogą również skorzystać z usługi montażu bezpłatnej foli ochronnej na ekran telefonu.

Regulamin promocji i lista serwisów biorących udział w promocji:

Zamówienie na wysyłkę door-to-door Huawei można złożyć:

na stronie internetowej Huawei Wsparcie: https://consumer.huawei.com/pl/support/postal-repair/

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie dostępnej na smartfonach marki

dostępnej na smartfonach marki kontaktując się z infolinią Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/

