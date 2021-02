Huawei na Walentynki: tańsze telefony i inny sprzęt, kody na zakupy

Szukasz prezentu na Walentynki? Huawei przygotował na tę okoliczność specjalną ofertę, w której można znaleźć smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i inne urządzenia w atrakcyjnych cenach, a także kody zniżkowe do Modivo i eobuwie.

Nowe ceny produktów na Walentynki

Walentynki w Huawei to dobra okazja do zakupu laptopa do pracy lub nauki zdalnej. W ofercie na huawei.pl znajdziemy modele MateBook X Pro, MateBook 14 i MateBook 13 2020, w zestawach z bezprzewodową myszką Huawei i plecakiem. W ofercie znalazł się również szeroki wybór tabletów Huawei, które sprawdzą się zarówno jako multimedialne centrum rozrywki, jaki i narzędzie do zdalnej nauki i pracy.

Fani fotografii mobilnej znajdą w ofercie smartfon Huawei Mate 40 Pro w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT w cenie 5399 zł. W nowej cenie można kupić również flagowy smartfon Huawei P30 Pro w rekomendowanej cenie 2099 zł oraz P30 lite w cenie 999 zł.

Fani aktywności fizycznej lub osoby, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie i prawidłowy sen, w ofercie znajdą inteligentny zegarek Huawei Watch GT w rekomendowanej cenie 399 zł oraz Watch GT 2 w wersji sportowej, w rekomendowanej cenie 599 zł.

Walentynkowa oferta to również bezprzewodowe słuchawki marki w niższych cenach, w tym najnowsze Huawei FreeBuds Pro w rekomendowanej cenie 599 zł, a także FreeLace za 299 zł i FreeLace Pro za 499 zł. Fani muzyki będą mogli kupić głośnik Huawei Sound w rekomendowanej cenie 599 zł.

Oferta dostępna będzie od 2 do 15 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym huawei.pl. Produkty Huawei w walentynkowej ofercie będzie można kupić również w sklepach Decathlon, Empik, Komputronik, Max Elektro, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Kody zniżkowy do Modivo lub eobuwie

Pierwsze 1000 osób, które kupią na huawei.pl produkt objęty ofertą walentynkową, otrzymają kod o wartości 40 zł do wykorzystania w sklepie Modivo lub eobuwie. Warunkiem jest minimalna wartość zamówienia wynosząca 200 zł. Kody zostaną rozesłane na adres e-mail w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia i będzie można je zrealizować do 14 marca 2021 roku.

Pełna lista produktów objętych walentynkową promocją na huawei.pl

Nazwa urządzenia W zestawie z Cena promocyjna Smartfon Huawei Mate 40 Pro Smartwatch Huawei Watch GT 5399 zł Smartfon Huawei P30 lite - 999 zł Smartwatch Huawei P30 Pro - 2099 zł Laptop Huawei MateBook X Pro 2020 (Intel i5 16/512 GB) Plecak i bezprzewodowa mysz Bluetooth 6999 zł Laptop Huawei MateBook X Pro 2020 (Intel i7 16 GB/1 TB) Plecak i bezprzewodowa mysz Bluetooth 8499 zł Laptop Huawei MateBook 14 Plecak i bezprzewodowa mysz Bluetooth 3999 zł Laptop Huawei MateBook 13 2020 Plecak i bezprzewodowa mysz Bluetooth 5999 zł Smartwatch Huawei Watch GT - 399 zł Smartwatch Huawei Watch GT 2 (Sport) - 599 zł Słuchawki Huawei FreeLace - 299 zł Słuchawki Huawei FreeLace Pro - 499 zł Słuchawki FreeBuds Pro - 599 zł Router Huawei AX3 Dual-Core - 149 zł Głośnik Huawei Sound - 599 zł Tablet MatePad T3 10 WiFi (2/16 GB) - 549 zł Tablet MatePad T3 10 LTE (2/16 GB) - 619 zł Tablet MatePad T3 10 WiFi (2/32 GB) - 619 zł Tablet MatePad T5 10 LTE (4/64 GB) - 949 zł Tablet MatePad T5 10 WiFi (2/32 GB) - 699 zł Tablet MatePad T5 10 LTE (2/32 GB) - 799 zł Tablet MatePad T10 WiFi (2/32 GB) - 549 zł Tablet MatePad T10 LTE (2/32 GB) - 649 zł Tablet MatePad T10s WiFi (2/32 GB) - 649 zł Tablet MatePad T10s LTE (2/32 GB) - 799 zł Tablet MatePd LTE (4/64 GB) - 1399 zł



Źródło tekstu: Huawei