Walentynki z Huawei w AppGallery: do zdobycia vouchery i nagrody, w tym głośnik Sound X

Huawei wystartował z walentynkową akcją w swoim sklepie z aplikacjami – AppGallery. Za pobieranie aplikacji i odkrywanie kolejnych okienek w kalendarzu, można zdobyć dwa rodzaje nagród – vouchery w aplikacjach i nagrody główne, jak głośnik Huawei Sound X oraz karty podarunkowe Allegro.

O nagrodę główną można się ubiegać po odkryciu i zebraniu odpowiedniej liczby wirtualnych naklejek w kształcie serca. Akcja rozpoczyna się 1 lutego i potrwa do 14 lutego.

Jak zdobyć voucher lub walentynkową nagrodę główną?

Aby wziąć udział w walentynkowej promocji, należy wejść w baner promocyjny znajdujący się na stronie głównej w AppGallery. Każdego dnia, pobranie 3 wybranych aplikacji spośród tych wymienionych na stronie, pozwoli odebrać jedną nagrodę przypisaną do bieżącego dnia.

Codziennie w okienku znajdzie się inna nagroda – mogą to być kupony do aplikacji lub serca. Wyjątkiem jest dzień 14 lutego, kiedy to na uczestników będzie czekać nie jedna, a dwie różne nagrody.

Lista kuponów, które będą dostępne po pobraniu 3 aplikacji i odblokowaniu okienka przypisanego do danego dnia:

6 miesięcy darmowej subskrypcji Tinder Plus ;

; rabat w wysokości 40 zł na zakupy w aplikacji 4F (zamówienie o wartości przekraczającej 200 zł);

(zamówienie o wartości przekraczającej 200 zł); zniżka w wysokości 20% w aplikacji KFC na zamówienie za minimum 50 zł;

na zamówienie za minimum 50 zł; zniżka w wysokości 8% na wycieczkę fakultatywną w ITAKA;

zniżka w wysokości 40 zł na zakupy w eobuwie (minimalna wartość zamówienia 200 zł);

(minimalna wartość zamówienia 200 zł); 40 zł zniżki na zakupy o minimalnej wartości 200 zł w Modivo ;

o minimalnej wartości 200 zł ; kupony zniżkowe Huawei o wartości 4 zł do wykorzystania na zakupy w dowolnej grze lub aplikacji zintegrowanej z systemem płatności Huawei i pobranej z AppGallery. Minimalna wartość transakcji musi wynosić 20 zł.

Z kolei serca to wirtualne elementy, które – po zebraniu odpowiedniej ich liczby – można będzie wymienić na jedną z nagród. 7 serc daje możliwość odebrania głośnika Huawei Sound X, a zebranie 6 serc – kartę podarunkową o wartości 50 zł do wykorzystania w Allegro.

Zebranie wskazanej liczby serc jest warunkiem nabycia prawa do nagrody, a jeden uczestnik może ubiegać się tylko o jedną nagrodę główną. Ich liczba jest ograniczona – do zdobycia są 4 głośniki Huawei Sound X oraz 500 kart podarunkowych Allegro.

Źródło tekstu: Huawei