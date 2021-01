Huawei daje do 50% zniżki na wymianę uszkodzonego ekranu lub płyty głównej w swoim serwisie

Do 31 stycznia uszkodzony ekran lub płytę główną smartfonu lub tabletu Huawei można wymienić nawet do 50% taniej. Producent ruszył z nową promocją dostępną w punktach serwisowych Huawei.

Korzystając z tej promocji, można też skorzystać z bezpłatnej usługi door-to-door i wysłać sprzęt do naprawy bez wychodzenia z domu. W akcji „Razem lepiej”, klienci serwisu Huawei mogą również zmienić wygląd tylnej obudowy swojego smartfonu w promocyjnej cenie.

Rabat do 50% na naprawę ekranu lub płyty głównej

Listę urządzeń, które objęte są zniżką na naprawy pogwarancyjne, można znaleźć na stronie akcji promocyjnej:

https://consumer.huawei.com/pl/support/better-together.

Wysokość zniżki jest zależna od modelu urządzenia.

Bezpłatna usługa door-to-door pozwala zamówić kuriera na dowolny adres w celu przekazania urządzenia do serwisu, obejmuje też zwrot naprawionego urządzenia do właściciela tą samą drogą. Każde urządzenie zostaje po naprawie wyczyszczone i zdezynfekowane przed wydaniem lub odesłaniem go do właściciela.

Zamówienie na wysyłkę door-to-door Huawei można złożyć:

na stronie internetowej Huawei Wsparcie

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie dostępnej na smartfonach marki

dostępnej na smartfonach marki kontaktując się z infolinią Huawei pod numerem 800 811 110 lub 223 811 110

Klienci serwisu Huawei, którzy chcieliby odmienić wygląd swojego smartfonu, mogą skorzystać z promocyjnej ceny 39 zł na wymianę tylnej obudowy telefonu wraz z montażem. Oferta dotyczy wybranych modeli, szczegóły dostępne są na stronie akcji.

