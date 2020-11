Huawei z wydłużoną gwarancją na urządzenia i bezpłatną usługą door-to-door

W czasie wzmożonego rygoru sanitarnego zmieniają się potrzeby klientów, dlatego Huawei postanowił ponownie wydłużyć gwarancję na wszystkie swoje urządzenia a także zaoferować bezpłatny dostęp do usługi door-to-door.

Wszystkie urządzenia marki Huawei, których okres gwarancji kończy się między 28 listopada 2020 roku a 28 lutego 2021 roku, będą objęte gwarancją do 1 marca 2021 roku. Oznacza to, że urządzenie, którego gwarancja wygasa na przykład 1 grudnia tego roku, będzie można naprawić na jej podstawie do 1 marca przyszłego roku.

Od 4 grudnia tego roku klienci serwisu Huawei będą mogli skorzystać z bezpłatnej usługi door-to-door na urządzenia (z wyłączeniem akcesoriów) objęte gwarancją, dzięki czemu można je oddać do serwisu bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera, a urządzenia wracają do właściciela zdezynfekowane. Urządzenia marki można również bezpłatnie zdezynfekować za pomocą promieni UV w każdym flagowym salonie serwisowym Huawei w całej Polsce.

Dodatkowo, marka proponuje bezpłatną wysyłkę zwrotną urządzenia z serwisu do tych klientów, którzy przyniosą urządzenia osobiście do jednego z salonów serwisowych.

Szczegóły oferty można sprawdzić:

na stronie internetowej Huawei Wsparcie,

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie, dostępnej na smartfonach marki,

kontaktując się z infolinią Huawei.

