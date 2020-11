Surface Laptop 4 i Surface Pro 8 - pierwsze informacje o specyfikacji

Microsoft zaplanował na przyszły rok odświeżenie swoich laptopów premium - Surface i Surface Pro. Pierwszy przeciek pokazuje nam, co zmieni się w ich specyfikacji.

Konkretnie są to modele Surface Laptop 4 i Surface Pro 8, a informacje pochodzą z dokumentów certyfikacyjnych, które gigant z Redmond złożył w Korei Pd. Surface Laptop oznaczony jest jako 1950, a Pro 8 występuje pod numerem 1960. Oba urządzenia korzystają z 11. generacji procesorów firmy Intel, które dysponują układami graficznymi Xe. Warto dodać, że w przyszłorocznej ofercie Microsoftu pojawią się również modele Surface Laptop z procesorami AMD - ale dla Pro 8 zarezerwowano tylko rozwiązania firmy Intel. Zastosowanie 11. generacji z Iris Xe znacznie podniesie jakość i wydajność obu urządzeń.

W chwili obecnej o Surface Laptop 4 wiemy niewiele, mamy za to sporo informacji o Surface Pro 8 - pojawiły się na platformie eBay. Model ten będzie mieć taki sam design, jak poprzednik, niewielkie ranki oraz wyświetlacz PixelSenes 12,3". Do laptopa będzie można dokupić klawiaturę oraz inne akcesoria. Pro 8 jest dedykowany osobom, które chcą na laptopie grać lub pracować z aplikacjami graficznymi bądź wideo. Pod tym względem będzie to znacznie wydajniejszy model od Surface Pro 7. Cen oczywiście jeszcze nie podano, ale z pewnością lepsze podzespoły będą powodem, dla których będą one wyższe, niż w poprzedniej generacji - co oczywiście nie zaskakuje.

Zobacz: Surface Pro 8 z procesorem Intel Core i7 i 32GB RAM?

Zobacz: Microsoft patentuje przyszły Surface Pen