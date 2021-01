Huawei Freebuds Studio - słuchawki z ANC, które mogę polecić każdemu

Huawei Freebuds Studio to ekskluzywne słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów. Czy wyróżniają się na tle konkurencji? Sprawdzamy w naszym teście.

Bezprzewodowe słuchawki klasy premium to segment rynku, w którym ostatnio zrobiło się bardzo ciasno. Mimo to Huawei podjęło wyzwanie i postanowiło zagarnąć dla siebie kawałek tego tortu, wprowadzając na rynek model Huawei Freebuds Studio.

Na papierze nowe słuchawki chińskiego producenta nie różnią się znacząco od tego, co oferują ich rywale – to konstrukcja wokółuszna, oferująca łączność Bluetooth 5.2 oraz aktywną redukcję szumów. Typowa dla tego konstrukcji jest również cena, która wynosi ok. 1399 zł. W przypadku sprzętu audio rzadko jednak liczy się to, co znajdziemy „na papierze”, a ważne jest jak radzą sobie w praktyce.

Specyfikacja:

Słuchawki wokółuszne, zamknięte,

Przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm,

masa ok. 260 g,

pasmo przenoszenia 4 - 48 000 Hz,

Bluetooth 5.2,

obsługa kodeków SBC, AAC, L2HC,

czas pracy na jednym ładowaniu 24 h,

aktywna redukcja szumów (ANC),

cena: 1399 zł

A jak w praktyce wypadają Huawei Freebuds Studio? Uprzedzę nieco fakty – wypadają bardzo dobrze.

Co w zestawie?

W zestawie handlowym razem ze słuchawkami dostajemy dokumentację, krótki przewód USB-C oraz sztywne etui transportowe. To ostatnie wywarło na mnie szczególnie dobre wrażenie. Jest wykonane z przyjemnego w dotyku materiału i bardzo wąskie, dzięki czemu słuchawki rzeczywiście można komfortowo pomieścić w torbie lub plecaku. Na dodatek w środku znalazło się nawet miejsce na sprytną małą kieszonkę, służącą to przechowywania kabelka USB. Mówiąc krótko – dokładnie tak powinno wyglądać porządne etui.

