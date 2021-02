UPC Biznes rusza z nową ofertą: internet do 1 Gb/s, telewizja, pakiet wsparcia dla firm

UPC Biznes przygotowało dla nowych klientów ofertę łączącą dostęp do pakietu usług – internetu światłowodowego do 1 Gb/s oraz telewizyjnej rozrywki wraz z pakietem wsparcia dla firm i dodatkowym Pakietem Bezpieczna Firma dostępnym w 3 wariantach.

Przedsiębiorcom, dla których najistotniejsze jest szybkie i stabilne połączenie z siecią, operator proponuje internet o prędkości do 400 Mb/s za 54,99 zł miesięcznie. Klienci, którzy zdecydują się na tę opcję, otrzymają także możliwość skorzystania z dodatkowego Pakietu Bezpieczna Firma S od 5 złotych miesięcznie, w ramach którego dostaną Gwarancję SLA, zapewniającą wysoki priorytet pomocy przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów, a także zestaw rozwiązań antywirusowych F-Secure z możliwością instalacji nawet na pięciu urządzeniach.

Pakiet Bezpieczna Firma M, dostępny ze wszystkimi prędkościami internetu za 10 zł miesięcznie, zapewnia jeszcze wyższy poziom Gwarancji SLA, oprogramowanie F-Secure z licencją dla 10 urządzeń, a ponadto dostęp do usługi Internet Backup, czyli zapasowe łącze dostępu do internetu w przypadku awarii.

Wraz z Pakietem Bezpieczna Firma L, oferowanym osobom, które zdecydują się na ofertę z prędkością internetu 600 Mb/s lub wyższą za dodatkowe 30 zł miesięcznie, klienci otrzymają najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki sześciogodzinnej Gwarancji SLA, usłudze Internet Backup, zestawowi rozwiązań F-Secure nawet dla 25 urządzeń, a także pakietowi narzędzi Microsoft 365 Business Basic.

Niezależnie od wybranej oferty, każdy klient otrzymuje w abonamencie obsługę klientów biznesowych oraz dostęp do materiałów o e-commerce, m.in. pomagających rozwinąć działalność w internecie.

Pakiety internetu i telewizji

Dla osób, które poza niezawodnym dostępem do internetu chciałyby cieszyć się także telewizją, UPC Biznes przygotowało pakiety łączące te dwa rozwiązania. Od 74,99 zł miesięcznie można cieszyć się internetem do 400 Mb/s, a także pakietem telewizyjnym Select (z możliwością podniesienia do pakietu Max) oraz dostępem do platformy Horizon GO.

Klienci, którzy zdecydują się na pakiet z wyższą prędkością internetu do 1 Gb/s, będą mogli cieszyć się dodatkowymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo – Gwarancją SLA do 6 godzin i oprogramowaniem F-Secure. Ponadto zyskają możliwość skorzystania z nowego pakietu telewizyjnego Max Premium, poszerzonego o dziesięć dodatkowych kanałów.

Wraz z pakietami z internetem o prędkości wyższej niż 400 Mb/s klienci będą mogli otrzymać dekoder UPC 4K TV BOX. Urządzenie to daje dostęp do ponad 200 kanałów, w tym również w jakości 4K, ma też funkcje sterowania głosowego czy obsługę aplikacji.

Źródło tekstu: UPC