Netia: nowe kanały i okna otwarte w Netia TV

Abonenci oferty telewizyjnej Netii zyskali dostęp do dwóch nowych kanałów: E! Entertainment HD oraz Romance TV HD. Na dobry początek, do końca marca, kanały te będą dostępne bez dodatkowych opłat, w tzw. oknie otwartym. Ofertę Netia TV tworzy obecnie 218 kanałów.

Od 1 lutego abonenci Netii otrzymają dostęp do dwóch nowych kanałów telewizyjnych. Pierwszy z nich to E! Entertainment HD, który jest skierowany do widzów, interesujących się trendami ze świata mody, filmu, muzyki oraz szeroko rozumianym światem popkultury. Kanał jest dostępny na pozycji 88. i wchodzi w skład pakietu L nowej oferty Netia TV.

Z kolei druga nowość w ofercie operatora, to adresowany do kobiet kanał Romance TV HD, emitujący europejskie seriale i filmy romantyczne oraz adaptacje romansów. Użytkownicy usług telewizyjnych Netii znajdą go na swoich dekoderach na pozycji 136. Romance TV HD wchodzi w skład pakietu L nowej oferty oraz pakietu Seriale oferty TV Elastyczna.

Oba nowe kanały będą przez pierwsze dwa miesiące (do końca marca) dostępne bez dodatkowych opłat, w ramach tzw. okna otwartego. Kanał E! Entertainment HD będzie dostępny w tym okresie dla wszystkich abonentów nowej oferty (SML), natomiast kanał Romance TV dla wszystkich abonentów posiadających ofertę SML oraz TV Elastyczną.

Dodatkowo przez cały luty, dla wszystkich abonentów usług Netia TV, bez dodatkowych opłat dostępny będzie kanał filmowy Paramount Channel HD (epg. 150).

Po zmianach pakiet L nowej oferty telewizyjnej Netii składa się ze 184 kanałów, natomiast pełna oferta, wraz z kanałami premium (m.in. Polsat Sport Premium, HBO, Canal+) liczy aż 218 pozycji.

Źródło tekstu: Netia