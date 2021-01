TVN i Emitel testują nadawanie telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC

Standard DVB-T2/HEVC to technologia oferująca lepszą efektywność wykorzystywania pasma częstotliwości, a co za tym idzie, umożliwiająca między innymi nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD. Następca standardu DVB-T tworzy również możliwość wprowadzania nowych programów telewizyjnych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich widzów. Standard ten jest już wykorzystywany w wielu krajach Europy. W Polsce zmiana została zaplanowana na 2022 rok.

Realizacja emisji testowych ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery, a także umożliwi weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania. Od 26 stycznia 2021 roku emisje testowe programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD są dostępne w 4 miastach w Polsce: w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Łodzi. Wartością dodaną dla widzów są też testy TVN Fabuła HD, który do tej pory był dostępny jedynie na platformach satelitarnych i w sieci kablowej.

W pierwszej połowie 2022 roku rozpocznie się migracja telewizji naziemnej do nowego standardu – DVB-T2/HEVC. Zmiany dotyczą infrastruktury nadawczej na terenie całego kraju. Nasze obiekty i zainstalowane na nich systemy muszą być odpowiednio przygotowane, by w odpowiednim momencie możliwe było przełączenie zarówno standardu emisji z DVB-T na DVB-T2, jak i częstotliwości. Do tej operacji chcemy się dobrze przygotować, stąd też wspólne testy z TVN S.A. Również dla widzów będzie to okazja do przetestowania odbiorników telewizyjnych.