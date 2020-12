UPC Polska: darmowy internet dla najbardziej potrzebujących rodzin

Operator UPC Polska uruchamia wraz z Fundacją PFR inicjatywę Internet Równych Szans. Dzięki niej wielodzietne rodziny w trudnej sytuacji materialnej otrzymają dostęp do darmowego internetu.

Celem wspólnej akcji ma być wyrównywanie szans społecznych rodzin wielodzietnych w szczególnej potrzebie materialnej. Inicjatywa zapewni darmowy dostęp do szybkiego internetu, dzięki czemu rodziny zyskają większe możliwości nauki, komunikacji i rozwoju.

Akcja organizowana jest przez UPC Polska oraz Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, przy współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Objętych zostanie nią do 3 tysięcy rodzin, które będą mogły skorzystać z rocznego, darmowego dostępu do internetu o prędkości do 150 Mb/s.

W tym roku poszerzyliśmy wsparcie dla osób indywidualnych i społeczności, oferując darmowy dostęp do szybkiego internetu nauczycielom i pracownikom medycznym, a także bezpłatne warsztaty kodowania dla dzieci. Dziś mogę z dumą ogłosić, że wraz z naszym partnerem Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, startujemy z inicjatywą Internet Równych Szans, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych darmowym dostępem do szerokopasmowego internetu, zgodnie z jedną z naszych głównych wartości, jaką jest troska o innych

– powiedział Robert Redeleanu, CEO UPC Polska

Jak przekonuje UPC, udostępniony w ten sposób szerokopasmowy internet może przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych. Akcja ułatwi przede wszystkim zdalną naukę.

Mamy nadzieję, że dzięki akcji dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez nas w ramach działalności Centralnego Domu Technologii i na bieżącą uczyć się nowych kompetencji, ale także pogłębiać wiedzę zdobywaną w szkole

– powiedziała Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR.

Organizatorzy przedsięwzięcia zapowiadają, że wkrótce opublikowane zostaną kryteria udziału w akcji oraz informacje dotyczące możliwości skorzystania z Internetu Równych Szans. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie www.internetdlaspolecznosci.pl.

Źródło tekstu: UPC Polska