Zdalne wypowiedzenie umowy, bez automatycznego przedłużenia i inne zmiany w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia

Od najbliższego poniedziałku, 21 grudnia 2020 r., wchodzą w życie zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. Wiążą się z tym istotne ułatwienia dla klientów sieci komórkowych, między innymi możliwość rozwiązania umowy e-mailem czy obowiązek operatora poinformowania klientów o automatycznym przedłużaniu umowy.

W ostatnich tygodniach operatorzy wprowadzali wchodzące 21 grudnia zmiany we własnych regulaminach. Było to związane ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Została ona wprowadzona Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli inaczej jest to jedna z korzyści Tarczy Antykryzysowej 3.0. Jest to zarazem pierwszy etap wdrożenia dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Kolejnym krokiem powinno być przyjęcie opracowywanego wciąż Prawa komunikacji elektronicznej.

Co się zmieni od przyszłego tygodnia? Przede wszystkim zwiększą się uprawnienia abonentów operatorów telekomunikacyjnych. Klientom ma być łatwiej i wygodniej, za to telekomy będą musiały zadać sobie teraz więcej trudu, świadcząc nam usługi.

Zdalne wypowiedzenie umowy

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Żeby wypowiedzieć umowę, nie trzeba będzie wychodzić z domu, wystarczy e-mail lub kontakt przez infolinię. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora.

Dodatkowo nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli. Takie rozwiązanie ułatwi wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Bez automatycznego przedłużenia

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania, że aktualna umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, będzie musiał poinformować o tym klienta.

Dodatkowo przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego operatora.

W intencji twórców tego przepisu ma to wyeliminować sytuacje, w których bez świadomości klientów zawarta na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Monitoring zużycia usług

Kolejna ważna zmiana, która zacznie obowiązywać już 21 grudnia, to możliwość monitorowania zużycia usług. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać. Ma to zapewnić lepszą kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu.

Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w wybranym przez nich pakiecie taryfowym.

Więcej czasu na przeniesienie numeru

Zmiany dotyczą także zasad przenoszenia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy. To udogodnienie ma zapewnić abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu podczas zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym, uzgodnionym z klientem czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM, wl.