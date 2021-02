Huawei obniżył cenę routera AX3 z obsługą Wi-Fi 6+. Taniej do połowy lutego

Router Huawei WiFi AX3 dostępny jest w nowej, promocyjnej cenie 149 zł. Urządzenie zgodne z Wi-Fi 6+ zapewnia transfer danych z prędkością dochodzącą do nawet 3000 Mb/s. Z obniżki będzie można skorzystać dziś i przez kolejne 10 dni.

Router Huawei WiFi AX3 w wersji z dwurdzeniowym procesorem dostępny jest w nowej cenie 149 zł w sklepie internetowym huawei.pl. Oferta obowiązuje do 15 lutego lub do wyczerpania zapasów. Standardowa cena urządzenia to ok. 220 zł.

Router w promocyjnej ofercie można kupić również w sklepach Empik, Komputronik, Max Elektro, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Producent zastrzega jednak, że oferta może się nieznacznie różnić w zależności od sprzedawcy.

Router Huawei WiFi AX3 wykorzystuje technologię OFDMA, która pozwala na równoczesne podłączenie do routera aż szesnastu smartfonów, tabletów czy laptopów pracujących w paśmie 5 GHz. Sercem routera w promocji jest dwurdzeniowy procesor Gigahome, którego pracę wspierają dwa wzmacniacze sygnału, jeden dla częstotliwości 2,4 GHz, drugi dla częstotliwości 5 GHz.

Router WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard Wi-Fi 6+. Dzięki tej technologii urządzenie zapewnia transfer danych sięgający nawet 3000 Mb/s. Jest to trzykrotnie większa prędkość w porównaniu do wcześniejszego standardu.

Dodatkowo router Huawei obniża o 60% poziom zakłóceń i opóźnień transferu danych, nawet gdy urządzenie znajduje się za ścianą. Router Huawei WiFi AX3 dostępny jest również w sprzedaży w wersji z czterordzeniowym procesorem i czterema wzmacniaczami: dwoma dla częstotliwości 2,4 GHz i dwoma dla 5 GHz.

Router Huawei WiFi AX3 w wersji czterodzeniowej został przez nas solidnie przetestowany i opisany w tej recenzji: Huawei WiFi AX3 - potężny router z Wi-Fi 6+ w kompaktowej obudowie

